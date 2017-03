Jonathan Ruiz ve favorito a Celta B por encima de Cultural y Racing

León, 13 mar (EFE).- El centrocampista de la SD Ponferradina Jonathan Ruiz ha colocado como favorito a la primera plaza del grupo I de Segunda División B al Real Club Celta de Vigo B, por encima del actual líder, la Cultural y Deportiva Leonesa, que aventaja a los gallegos en cuatro puntos y del Rácing de Santander, segundo a dos puntos.

"Lo he dicho desde hace tiempo y me reafirmo en ello, veo al Celta B claro candidato a terminar primero dentro del grupo porque es un equipo que me encantó su juego cuando nos enfrentamos y además son chavales jóvenes que no tendrán la presión de los jugadores de la Cultural o Racing", ha señalado a Efe.

Precisamente, el conjunto celtiña será el próximo equipo al que visiten después de recibir este próximo domingo en "El Toralín" al CD Palencia y tras haber perdido (3-0) ayer ante el conjunto cántabro.

Sobre la derrota encajada en "El Sardinero", Jonathan Ruiz ha señalado que la diferencia en el resultado se debió "al acierto entre un equipo que va con la flecha hacia arriba y otro que ha pasado muchas complicaciones durante la temporada", ha afirmado.

Sin embargo, ha valorado "la buena primera parte y el trabajo realizado por el equipo, aunque es cierto que tras encajar el segundo gol se produjeron los lógicos desajustes por el ansia de intentar remontar"..

A pesar de los siete puntos de margen con la cuarta posición que ocupa el Pontevedra, el jugador sevillano, que viviera los dos ascensos de su equipo a la categoría de plata, ha confiado en que la Ponferradina "siga agarrándose a las matemáticas mientras haya posibilidades por el mínimo decoro con un club que siempre ha estado arriba las últimas temporadas".