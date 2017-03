Jean-Michel Jarre integrará su música con la historia de S.Toribio de Liebana

Potes, 14 mar (EFE).- Jean-Michel Jarre integrará el 29 de abril, en el concierto inaugural del Año Jubilar Lebaniego, su música con el monasterio de Santo Toribio de Liébana, centro del espectáculo de luz y sonido con el que el compositor francés quiere marcar un hito en la historia de este lugar santo de la Cristiandad.

Las 6.000 personas que podrán disfrutar de "The Connection Concert" tendrán también como aliciente alguna "sorpresa" que el músico francés (Lyon (Francia), 1948) ha prometido hoy, a los pies de los Picos de Europa, en la rueda de prensa de presentación de su espectáculo junto al consejero de Turismo, Francisco Martín, y la directora general de Cultura del Gobierno, Marina Bolado.

Jarre ha querido dejar claro que su "reto fundamental y principal" va a ser colaborar con el monasterio de Santo Toribio de Liébana y con la difusión del Año Jubilar Lebaniego, que a partir del 23 de abril, con la apertura de la Puerta del Perdón del monasterio, se inicia para prolongarse durante todo un año.

Como Jerusalén, Roma, Santiago de Compostela y Caravaca de la Cruz, Santo Toribio de Liebána es uno de los lugares santos de la Cristiandad por contar con el trozo más grande de la Cruz de Jesucristo.

Esa historia, esa religiosidad, esa espiritualidad y el recuerdo de que Santo Toribio ya "existía antes y seguirá existiendo después" es el mensaje que Jean-Michel Jarre quiere también trasmitir en un espectáculo que costará entre 36 y 48 euros y para el que se podrán adquirir las entradas en www.jarreinliebana.com a partir del próximo lunes, 20 de marzo.

"La historia nos incumbe a todos como ciudadanos del mundo", opina el músico francés, que espera que su espectáculo, en Santo Toribio de Liébana, que podrá verse en directo a través de 'streaming' en todo el mundo, ayude a compartir este "regalo que supone para el mundo y las generaciones venideras" este centro religioso y el Año Jubilar Lebaniego.

El músico reconoce que es un "honor" como artista, como francés, como europeo y como embajador de la Unesco protagonizar un concierto en este lugar santo de la Cristiandad, y formar parte de su historia, que, a su juicio, "incumbe a todo el mundo" tanto desde lo religioso, como desde lo espiritual e, incluso, lo político, ante los "retos que ahora debemos afrontar".

El espectáculo de Jean-Michel Jarre, el próximo 29 de abril a partir de la 21.30 horas en el aparcamiento del monasterio de Santo Toribio, se iniciará con un juego de luz y color -habitual en las producciones del compositor francés- que se prolongará hasta después del concierto.

Porque Jarre ha explicado a los periodistas, a los alcaldes y a representantes de instituciones de Liébana que el concierto comenzará con esa parte visual, en la que se integrará al monasterio Santo Toribio, para después de esa luz y ese color unirse la música del compositor francés, que ha prometido "sorpresas".

Y no solo será un espectáculo para quien esté en esa explanada de Santo Toribio si no para los miles de ciudadanos del mundo que quieran ver a Jarre por internet, en 'streaming', ya que el músico asegura que desde el primer día ha querido que su espectáculo fuera algo "abierto al mundo".

"Vamos a esforzarnos todos al máximo para crear algo especial, para lo que se merece este lugar", ha enfatizado Jarre, quien reconoce que una parte de la música ya la tiene cerrada, pero ha vuelto a prometer que habrá algo "específico" para el contexto de este concierto.

Jarre ya ha vivido lo que es este Lugar Santo, en el que, incluso, ha sido bendecido por el Guardián de la Puerta, el sacerdote Juan Manuel Núñez, quien le ha mostrado la Puerta del Perdón y la reliquia de la Cruz de Cristo, que ha fotografiado el artista francés.

Aunque, también, Jarre ha sido varias veces fotografiado, en una de ellas por un grupo de jóvenes excursionistas de su país, que le han encontrado visitando el monasterio de Santo Toribio y le han reconocido al momento.

Francisco Martín ha asegurado que la presencia de Jean-Michel Jarre va a "engrandecer el hito" que supone el Año Jubilar Lebaniego y que Cantabria cuente con uno de los cinco Lugares Santos del mundo, que ha reconocido que no está aún, en promoción, a la altura de otros, pero sí cree que el músico francés va a acercar a Santo Toribio a esa "Liga de Champion".

"El será nuestro altavoz de Santo Toribio", ha asegurado el consejero, quien también confía en que el Año Jubilar Lebaniego "engrandezca" a Jean-Michel Jarre.

De las 6.000 entradas que se pondrán a la venta en la web oficial y en otros canales habituales, 750 serán apartadas para venderlas en el centro de estudios lebaniegos, lugar donde hoy Jarre ha presentado su espectáculo, y desde el que el consejero ha pedido a las personas que quieran asistir a este concierto que usen el transporte público y no su vehículo particular.

De hecho, la organización pondrá autobuses lanzadera desde Potes para llegar al monasterio de Santo Toribio, ya que el acceso a la explanada estará cortado el día del concierto, excepto para los peregrinos.

También se facilitará transporte público para llegar a Potes desde Santander, Torrelavega, San Vicente de la Barquera y Unquera (Val de San Vicente), para que los espectadores no tengan que usar su vehículo particular si no quieren.