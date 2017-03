Llamazares pide apoyo frente al Racing: "La Cultural necesita detrás a León"

León, 14 mar (EFE).- El director general de la Cultural y Deportiva Leonesa SAD, Felipe Llamazares, ha reclamado el respaldo de la afición para el partido del próximo domingo ante el Racing de Santander "porque ya no hay excusas y el equipo necesita que esté detrás de él León y si no vienen es que la ciudad no quiere un equipo en Segunda".

En una entrevista concedida a Efe ha añadido que "éste es el día después de años de queja del aficionado, porque ahora la entidad no tiene deudas, el equipo juega muy bien, es un proyecto sólido, limpio, sano y no contamina y en un signo de identidad para reivindicar lo leonés".

El dirigente culturalista ha confiado en que la afición culturalista responda para "superar y empezar a meter el primer gol", ya que está prevista una presencia masiva de aficionados racinguistas, con más de 4.000 en las gradas, casi un tercio de la capacidad del estadio "Reino de León".

Sobre la importancia del choque entre el primer y segundo clasificado del grupo I de Segunda División B, ha afirmado que es "importante, pero no decisiva, solo para el duelo particular, porque después quedarán ocho jornadas por delante y sobre la facilidad o no de los calendarios todo son conjeturas".

De todas formas, ha aventurado un partido "muy disputado y complicado, difícil de marcar para ambos equipos y sin duda el mejor duelo que se puede ver en toda la Segunda División B, como se demuestra por la trayectoria de ambos equipos".

Llamazares se ha mostrado convencido que ambos equipos llegan a la cita "en el mejor momento, porque la Cultural ha pasado en estas dos últimas jornadas el pequeño bache que sufrió y ha vuelto a ser la de siempre, mientras que el Racing llega muy fuerte".

Las características de ambos equipos son diferentes, según ha comentado el director general de la Cultural, por lo que supondrá "una lucha de estilos diferentes, pero igual de competitivos, porque ellos son letales".

Llamazares ha lanzado también un mensaje a la hostelería leonesa que será la gran beneficiada del masivo desembarco de afición visitante: "Solo les digo que comparen la recaudación obtenida este pasado fin de semana y la que harán en este próximo, para que después de acuerden de la Cultural".

Con respecto a la posibilidad de un último refuerzo para la plantilla dada la lesión de larga duración del delantero Samuel Delgado, lo que habilita a la entidad a realizar una incorporación, ha confirmado que no estará ligado a lo que ocurra en estas próximas jornadas "pero no es descartable, siempre que se encuentre alguien determinante, previsiblemente para la delantera".