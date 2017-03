Martes, 14 de marzo

Vigo, (EFE).- El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha sellado hoy junto con sus homólogos de Galicia, Asturias, Castilla y León y del Norte y Centro de Portugal la incorporación de esta comunidad a la Macrorregión de Regiones del Suroeste de Europa (RESOE).

AÑO LEBANIEGO

Jean-Michel Jarre integrará su música con la historia de S.Toribio de Liebana

Potes (EFE).- Jean-Michel Jarre integrará el 29 de abril, en el concierto inaugural del Año Jubilar Lebaniego, su música con el monasterio de Santo Toribio de Liébana, centro del espectáculo de luz y sonido con el que el compositor francés quiere marcar un hito en la historia de este lugar santo de la Cristiandad.

PP CONGRESO

La comisión organizadora aumenta a 154 votos diferencia de Diego y Buruaga

Santander (EFE).- La comisión organizadora del Congreso Regional del PP ha subsanado un error en el resultado de las primarias del día 8 de marzo y ha ampliado a 154 votos la diferencia entre Ignacio Diego y María José Sáenz de Buruaga, dado que inicialmente se cifró en 136 votos más los que había sacado el líder del partido y candidato a la reelección en la votación de afiliados inscritos.

PP CONGRESO

Diego plantea portal transparencia y buzón en la web para ideas de afiliados

Santander, (EFE).- El candidato a la Presidencia del PP de Cantabria, Ignacio Diego, se ha comprometido a impulsar un portal de transparencia para el acceso a datos internos de la organización, y también un buzón para que los afiliados puedan tener un contacto permanente con los cargos públicos y trasladar sus ideas, quejas y sugerencias.

PP CONGRESO

Buruaga propone más protagonismo de afiliados y Vicesecretaría Participación

Santander (EFE).- La candidata a presidir el PP, María José Sáenz de Buruaga, propone dar más protagonismo a los afiliados, implicarlos en la gestión del partido y crear una Vicesecretaría de Participación para "dinamizar la relación con las bases".

LEY SUELO

Oposición blinda Ley de Realojo para evitar recurso de inconstitucionalidad

Santander (EFE).- Los grupos parlamentarios de PP, Podemos y Ciudadanos han registrado en el Parlamento de Cantabria una propuesta en la que se modifica la Ley de Realojo, en previsión de que la Comisión Bilateral entre Cantabria y el Estado considere que la aprobada por la Cámara en 2016 puede ser inconstitucional.

EDUCACIÓN INNOVACIÓN

Díaz Tezanos pide a los profesores experimentar y que no teman a los cambios

Santander (EFE).- La vicepresidenta regional, Eva Díaz Tezanos, ha considera que la innovación tiene que ser "una actitud colectiva y comunitaria" y ha instado a los profesores cántabros experimentar y a no tener "nunca" miedo a la hora de aplicar cambios en su forma de enseñar.

PRECIOS CONSUMO

Los precios suben en Cantabria en febrero un 3,2 % en tasa interanual

Santander (EFE).- El Índice de Precios al Consumo (IPC) se situó en Cantabria en febrero en el 3,2 por ciento debido al encarecimiento del transporte y de la vivienda y pese a que en comparación con enero los precios bajaron un 0,6 por ciento.

COMERCIO AMBULANTE

Los vendedores ambulantes piden a los ayuntamientos una bajada de las tasas

Santander (EFE).- La Comisión de Vendedores Ambulantes de Cantabria ha denunciado hoy la situación que atraviesa este sector, del que viven 250 familias en la región, con una caída de las ventas por la crisis económica y ha pedido "ayuda" a los ayuntamientos con una bajada de las tasas por puesto.

TORRELAVEGA BOMBEROS

Alcalde niega denuncia de la jefa de Bomberos y dice recibe trato respetuoso

Torrelavega (EFE).- El alcalde de Torrelavega, José Manuel Cruz Viadero (PSOE), ha rechazado hoy la denuncia de "maltrato y desatención" realizada ayer por la jefa de Bomberos, Eva Martín, y ha destacado el "trato exquisito" y "respetuoso" del equipo de gobierno PSOE-PRC hacia esta funcionaria.

GOBIERNO SERVICIOS SOCIALES

24 Ayuntamientos de Cantabria prestan ya el servicio de cátering social

Santander, (EFE).- Veinticuatro ayuntamientos de Cantabria se han adherido ya al servicio de catéring social del Gobierno regional, que en 2016 sirvió 132.693 menús a 551 personas, con una inversión de 132.693 euros.

TORRELAVEGA TICKET SOCIAL

El ticket social de Torrelavega benefició a 450 familias el pasado año

Torrelavega, (EFE).- El programa del ticket social financiado por el Ayuntamiento de Torrelavega benefició el pasado año a 450 familias, lo que supone más de 970 personas, que gracias a estas ayudas pudieron adquirir alimentos frescos e infantiles y productos de higiene a través de los 5.625 vales distribuidos.

TRIBUNALES GANADERÍA

Técnico de Ganadería, inhabilitado y con 2 años de cárcel al admitir sobornos

Santander (EFE).- El jefe de la Oficina Comarcal de Toranzo ha reconocido hoy que cobró a ganaderos por realizar trámites que eran gratuitos y ha aceptado una pena de dos años de cárcel, cinco de inhabilitación para empleo o cargo público, y una multa de 3.000 euros.

SUCESOS AHOGAMIENTO

Aparece ahogado un hombre frente a la playa de La Concha

Santander, (EFE).- Los buzos de la Cruz Roja han rescatado en la tarde de hoy el cuerpo de un hombre que ha aparecido ahogado frente a la playa de La Concha.

SUCESOS AVES

Guardia Civil investiga el robo de guacamayos para su venta en mercado negro

Santander, 14 mar (EFE).- La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 37 años y ha recuperado dos guacamayos robados en Torrelavega y un tercero procedente de un criadero ilegal de Málaga en una operación que sigue abierta ante la sospecha de que el destino de estas aves exóticas fuera el mercado negro.

TRÁFICO ARMAS

Ascienden a diez mil las armas de guerra decomisadas en enero por la Policía

Bilbao (EFE).- Las armas del arsenal de guerra intervenido en Bizkaia, Girona y Cantabria el pasado mes de enero ascienden a más de diez mil, de ellas casi nueve mil fusiles tipo "Cetme", el usado por el ejército español, según ha informado hoy la Policía Naciona

SANTANDER DANZA

La tercera edición del Ciclo de Danza Santander acogerá este año 400 alumnos

Santander (EFE).- Unos 400 alumnos, de trece centros de Cantabria, participarán en la tercera edición del Ciclo de Danza de Santander que se desarrollará en el Paraninfo de la Magdalena durante tres sábados consecutivos.

FÚTBOL CULTURAL

Llamazares pide apoyo frente al Racing: "La Cultural necesita detrás a León"

León, (EFE).- El director general de la Cultural y Deportiva Leonesa SAD, Felipe Llamazares, ha reclamado el respaldo de la afición para el partido del próximo domingo ante el Racing de Santander "porque ya no hay excusas y el equipo necesita que esté detrás de él León y si no vienen es que la ciudad no quiere un equipo en Segunda".