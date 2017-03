IU acusa a Revilla de no "tener palabra" en la convocatoria de oposiciones

Santander, 15 mar (EFE).- IU de Cantabria ha acusado hoy al presidente, Miguel Ángel Revilla, de no tener "palabra" en la convocatoria de oposiciones y de "despreciar" el trabajo y el esfuerzo de los opositores de la comunidad autónoma.

Este partido se ha pronunciado así en un comunicado, tras el anuncio del consejero de Educación, Ramón Ruiz, de que las oposiciones de maestro se aplazan.

IU ha opinado que el Gobierno "está jugando no sólo con los trabajos existentes, sino también con las esperanzas de quienes llevan preparando años la convocatoria de oposiciones", según ha dicho la secretaria de Organización de Izquierda Unida Cantabria, Leticia Martínez.

Según Martínez, Revilla "no ha tardado ni tres días en faltar a su palabra" sobre la convocatoria de oposiciones, porque no las en 2017 y no se sabe, añade, si se convocarán en 2018 o 2019.

La secretaria de Organización y concejal en Astillero ha calificado esta actuación como "tomadura de pelo" y ha exigido mayor "seriedad" al Gobierno autonómico y que ponga todos sus esfuerzos en llegar a un acuerdo con el resto de comunidades autónomas y con el Gobierno central. "Nuestra comunidad educativa no merece un maltrato así", añade.