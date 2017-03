Samuel Llorca: El Racing tiene que ir a ganar a cualquier campo

Santander, 15 mar (EFE).- Samuel Llorca, defensa central del Racing de Santander, ha afirmado hoy que, ante la visita a la Cultural y Deportiva Leonesa del próximo domingo, no hay que conformarse con el empate por medirse a domicilio con el líder, porque considera que "el Racing debe ir a ganar a cualquier campo".

El defensda alicantino cree que en León se medirán los dos equipos más fuertes de la categoría, cada uno "con sus armas" y ha opinado que, sea cual sea el resultado de este choque, el que resulte perdedor "no quedará tocado", porque aún habrá por delante mucha Liga.

"El resultado no decidirá", ha insistido el central, convecido de que en los partidos que faltaran por disputar hasta la conclusión de al liga regular "se quedarán puntos por el camino". No obstante, ha añadido que para el Racing "lo importante es ir a ganar" y si no se puede, al menos "no perder".

"Los dos equipos vamos a jugar los play off seguro", ha resumido Llorca, para quien seará entonces cuando habrá que demostrar la fortaleza.

Llorca ha afirmado que toda la plantilla del Racing tenía "ganas de que llegara" el partido ante la Cultural Leonesa, en el que, en principio, considera que "los favoritos son ellos", porque al hecho de jugar "en su casa", se suma que "van dos puntos por encima".

"Veremos lo que pasa porque en cada partido pueden suceder muchas cosas", ha declarado el futbolista alicantino, que se ha mostrado confiado en las posibilidades de un Racing que lleva "tres partidos consecutivos ganando y con más soltura en los resultados".

Samuel Llorca cree que el Racing debereá mostrarse "contundente" y "muy concentrado" para medirse a un rival en el que "curran todos" y que "juega bien".

También ha valorado el esfuerzo que hace la afición en cada desplazamiento del Racing y, más concretanente, el que se espera para esta visita al líder, porque en León se darán cita cerca de 4.000 aficionados racinguistas, algo que para Samuel Llorca es "increible" para culaquier otro club, incluidos los de Primera Divsión.

No obstante, el central considera que esto no debe suponer una presión añadida, porque, según destaca, en el Racing "la presión la tienes desde que firmas", porque el único objetivo que se plantea es el de ascender de categoría.