El TC no admite recurso de Loroño contra absolución de juez Acayro Sánchez

Santander, 16 mar (EFE).- El Tribunal Constitucional no ha admitido a trámite el recurso de amparo que el constructor Jon Loroño presentó contra la absolución, por parte del Supremo, del juez Luis Acayro Sánchez de un delito de descubrimiento y revelación de secretos relacionado con los antecedentes penales de este empresario promotor.

Fuentes jurídicas han explicado a Efe que el Tribunal Constitucional no ha aceptado el recurso de Loroño porque este recurrente "no ha agotado debidamente" los medios de impugnación "dentro de la vía judicial".

El Tribunal Constitucional no ha entrado en el fondo del asunto, ya que el recurso no cumplía los requisitos formales para su admisión a trámite.

Las fuentes consultadas por Efe han apuntado que el constructor tendría que haber planteado un incidente de nulidad de actuaciones.

El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) condenó en diciembre de 2015 al juez Sánchez Acayro, que estaba en el Juzgado de Instrucción número 2 de Castro Urdiales, porque entendió que al acceder o utilizar de forma injustificada esos datos personales, cometió un delito de descubrimiento y revelación de secretos penado en el artículo 197.7 de Código Penal.

Los hechos considerados probados se produjeron cuando en noviembre de 2013, el magistrado incorporó los antecedentes de Loroño a las alegaciones que envió al Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para defenderse de una denuncia del constructor.

Sin embargo, el pasado mes de julio, tras recurrir el juez, el Supremo anuló la sentencia condenatoria y la pena que se había impuesto, de un año y tres meses de prisión y tres años de inhabilitación absoluta.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo absolvió a Sánchez Acayro con el argumento de que no se trataba de un caso de acceso o utilización injustificada de datos, sino de un supuesto de cesión de datos obtenidos por el funcionario responsable del tratamiento, en este caso la secretaria judicial a petición del titular del órgano jurisdiccional, que luego fueron remitidos al CGPJ en el marco de unas diligencias de contenido disciplinario.

La sentencia indicaba que la Ley Orgánica del Poder Judicial admite la cesión de datos para fines jurisdiccionales o no jurisdiccionales.

Pero contaba con un voto particular, que concluía que la secretaria judicial y el magistrado no estaban autorizados para acceder y utilizar esos datos personales de Loroño fuera del ejercicio de sus funciones en procedimientos y actuaciones judiciales, lo que no era este caso.

El recurso que ha planteado Loroño ante el TC hacía suyo el contenido del voto particular de esta sentencia, pero el Constitucional no lo ha admitido a trámite.