UGT defiende la legalidad de la contratación de su delegada en Sodercan

Santander, 16 mar (EFE).- UGT ha defendido hoy que el proceso de contratación en Sodercan de la presidente del comité de empresa, Zoraida Hijosa, se ajusta "en tiempo, forma y contenido" a lo estipulado en el convenio y ha acusado al delegado de CCOO en la empresa pública, Raúl Gómez, de cuestionar el proceso sin pruebas.

La Federación de Servicios Públicos del sindicato responde así en un comunicado a CCCO, que ayer criticó el ascenso a la "máxima categoría vitalicia" de Hijosa, que figuraba en la lista del PSOE de Cantabria para el Congreso y que es delegada en el comité de empresa por UGT.

Como hizo la empresa pública ayer, que subrayó la "estricta legalidad" de la selección de su personal, UGT ha rechazado hoy las acusaciones.

Para este sindicato, "no es aceptable que alguien repruebe este proceso de contratación avalado por un convenio colectivo y genere dudas sobre lo que parece más bien una cuestión personal".

El sindicato subraya que no se trata de que el candidato finalmente seleccionado tenga un nombre u otro, tenga cargo o no en el comité de empresa o pertenezca a uno u otro sindicato o a un partido político determinado, sino que cumpla escrupulosamente los requisitos exigidos".

"Somos los primeros en defender un procedimiento garantista y que una persona con cargo en el comité de empresa pueda presentarse a una promoción interna como cualquier otro trabajado que cumpla los requisitos exigidos para ello en el propio convenio colectivo", añade.

UGT recuerda que el convenio colectivo de Sodercan que avala el proceso de promoción interna no fue rubricado por el sindicato CCOO pese a ser respaldado en asamblea en su momento (año 2011) por el 89 % de los trabajadores de la plantilla.

El sindicato ha animado al delegado de CCOO a denunciar ante los tribunales de justicia sus acusaciones de "ascenso vitalicio" de la presidenta del comité de empresa de Sodercan porque "no es de recibo -añade- que esas acusaciones no tengan base legal alguna y sólo se limiten a críticas pseudo políticas y muy personales que atacan a la presidenta del comité de empresa por su cargo y por su afiliación política".

"Le guste o no al delegado de CCOO en Sodercan, la presidenta del comité de empresa tiene todo el derecho del mundo a presentar su candidatura al puesto ofertado con los requisitos exigidos y no debe ni tiene que renunciar a ello por el mero hecho de su cargo sindical o porque no sea precisamente del agrado de otro representante sindical de la empresa", subraya.