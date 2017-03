UGT y CCOO piden "reconducir la crispación" en los Bomberos de Torrelavega

Torrelavega, 17 mar (EFE).- Las secciones sindicales UGT y CCOO en el Ayuntamiento de Torrelavega han exigido hoy al equipo de gobierno PSOE-PRC que "reconduzcan la situación de crispación" que se vive en el Parque de Bomberos, ya que los inconvenientes que se generan afectan al funcionamiento de este servicio.

En un comunicado conjunto, los sindicatos insisten en que los Bomberos son "un servicio esencial para los ciudadanos", de ahí que las "desavenencias" entre la jefatura y el Ayuntamiento "no son excusa para que se utilice el Parque en interés particular y no por el máximo beneficio para el colectivo".

En este sentido, piden a la jefatura que "reflexione" sobre su negativa de contratar bomberos basándose en que son interinos -en la actualidad hay cinco personas para reforzar el Cuerpo- "ya que es la única opción posible por una Ley de Presupuestos que impide la contratación estable de funcionarios", afirman.

Así, reiteran su propuesta de que se lleve a cabo la contratación temporal de seis bomberos para este año, al considerar que con ello se mejorará el servicio a la espera de poder realizarse contrataciones indefinidas de personal.

También aseguran no compartir la propuesta de la jefa del servicio sobre la conveniencia de doblar el número de mandos cuando, para UGT y CCOO, "la necesidad real" es la de ampliar en número de bomberos "que son quienes realmente cargan con el trabajo y a veces en condiciones de inseguridad".

"En el servicio bomberos existe un oficial técnico, 5 mandos intermedios y una administrativa y los anteriores jefes de bomberos no dispusieron de este 'staff' en los años en los que los bomberos de Torrelavega auxiliaban a media Cantabria", afirman los sindicatos.

Así mismo rechazan las valoraciones hechas este pasado lunes por la jefa del servicio relativas a la aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en el Parque y a la elaboración de los calendarios laborales, dos de las quejas expuestas por la funcionaria ante los medios de comunicación.