Fomento confía en un acuerdo el martes que permita aprobar un nuevo decreto

Madrid, 17 mar (EFE).- El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, confía en que los sindicatos de estibadores y la patronal del sector lleguen a un acuerdo el próximo martes en torno a la última propuesta presentada por el Gobierno, lo que permitiría aprobar un nuevo real decreto ley de reforma de la estiba.

De la Serna ha señalado hoy, en una entrevista en Onda Cero, que la propuesta del Ejecutivo es "generosa", "no tiene precedentes en la historia reciente" y ofrece a los estibadores "condiciones francamente garantistas para el mantenimiento del empleo".

El titular de Fomento ha recalcado que, en su opinión, si se llega a un acuerdo entre las partes, no debería haber problemas para tramitar un nuevo real decreto ley, aunque ha dejado claro que su contenido no será muy distinto porque la capacidad del Gobierno para cambiarlo "es muy limitada".

"No podemos modificar el real decreto ley como nos venga en gana, no tenemos la capacidad de introducir en la ley cuestiones que incluso nos puedan parecer razonables. La Comisión Europea (CE) establece las limitaciones y debe dar el visto bueno al real decreto ley. Si no, no desistirá de la multa y caerá la segunda sentencia", ha explicado.

Sobre la presencia del Gobierno en la reunión del martes, De la Serna ha explicado que los ministerios de Fomento y Empleo tienen que decidir aún "quienes deben estar para tratar los aspectos técnicos", una vez que el propio ministro presentó la propuesta el pasado jueves.

En la vía política, De la Serna mantendrá contactos "personalmente" con el resto de los grupo parlamentarios.

El ministro ha reiterado que el Gobierno "ha ejercido su responsabilidad" con la reforma de la estiba porque deriva de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) y porque, en caso de incumplimiento, la multa será más elevada.

De la Serna ha avisado de que "está a punto de salir la segunda sentencia" del Tribunal de Justicia de la UE, que elevará la multa hasta 134.000 euros al día.