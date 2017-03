Saenz de Buruaga: "Mi mayor reto es reconciliar al partido lo antes posible"

Santander, 17 mar (EFE).- La candidata a la Presidencia del PP de Cantabria, María José Saenz de Buruaga, ha afirmado hoy que su "mayor reto" y su "principal tarea", si accede a ese cargo, será "reconciliar al partido lo antes posible", porque considera que ha "sufrido mucho con la división de estos días".

Saenz de Buruaga se ha manifestado así en un encuentro con compromisarios electos celebrando en Torrelavega, en el que, según ha informado en nota de prensa, ha defendido que su candidatura es la que está en "mejores condiciones" de alcanzar ese objetivo, al no haber planteado una campaña "en términos de confrontación".

"Yo no he agredido a nadie, ni amenazado con pasar el rodillo, ni he permitido que lo hicieran quienes me apoyaban, ni he mirado hacia otro lado cuando otros descalificaban a sus compañeros", ha afirmado la también secretaria autonómica del PP, que espera encontrar la "colaboración de todos desde el primer momento" para reconciliar al partido.

La candidata a liderar el PP cántabro considera que "corresponde al ganador del congreso ser generoso" y ha señalado que su propósito "es serlo desde el primer día" y que no preguntará "a nadie de qué lado estuvo", sino que tiene intención de "contar con todos desde el primer día" de su mandato.

Eso incluye, según ha añadido, recuperar el contacto con todas las juntas locales, con los cargos públicos del partido y también con la dirección nacional para volver "a pensar de manera colectiva y en términos de futuro". "No es momento de portazos, sino de abrir las puertas", ha apostillado.

Saenz de Buruaga confía, además, en que "la transición ordenada, natural y serena que no han sabido hacer algunos dirigentes, la impulsen los compromisarios con su voto", y se ha mostrado convencida de que el PP "tiene que mirar hacia adelante y no para atrás".

"Siempre me he considerado la candidata de la renovación y la integración, pero ahora quiero ser también la candidata de la reconciliación", ha agregado.

Y ha instado a "dejar atrás cuanto antes la división" para recuperar la unidad y volver a armar al PP como la "principal fuerza política" de Cantabria y construir una alternativa a los socialistas y los regionalistas tanto en el Gobierno de Cantabria como en todos y cada uno de los ayuntamientos". "El Partido Popular no puede instalarse cómodamente en la oposición precisamente cuando Cantabria más nos necesita", ha concluido Saenz de Buruaga.