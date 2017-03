Ochocientos ciclistas superan pedaleando el Desafío Freire

Torrelavega, 18 mar (EFE).- Ochocientos veteranos ciclistas, profesionales y aficionados de distintos puntos de España, Francia e Italia, han respondido y superado hoy el desafío lanzado por el tres veces campeón del mundo de ciclismo Óscar Freire para completar una prueba deportiva única y novedosa por sus características.

Óscar Pereiro (ganador del Tour en 2006) y Alfonso Gutiérrez, Pedro Horrillo (compañero de Freire en Rabbobank), Juanjo Cobo, David de la Fuente o Ismael Esteban lo aceptaron junto a otros 800 ciclistas y cubrieron los 145 kilómetros de recorrido por diversas carreteras de la región, con salida y llegada en Torrelavega.

El desafío de Freire exigía completar 116 kilómetros de ruta por carretera y otros 25 más en mountain bike por tierra y barro, además de superar en algunas zonas del recorrido pruebas como tramos cronometrados, en especial uno de 1,4 kilómetros en subida en el Alto de la Gerruca que hizo mella en las piernas de los corredores.

Otros tenían que superar el "desafío del lago", una prueba de fuerza y destreza ante zonas de agua, o una subida en medio de un camino con barro que los participantes debían cubrir sin echar el pie a tierra, todo ello para lograr como premio una inscripción gratuita "de por vida" en esta fiesta del ciclismo aficionado.

Y en la línea de meta una tercera prueba retaba a los más valientes frente a un potenciómetro para medir la cantidad de vatios que cada corredor era capaz de generar en diez segundos de pedalada.

Del poder de atracción del Desafío Freire da cuenta que más del 40 % de los participantes eran de fuera de la región, y que el banderazo de salida lo dio el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, junto al consejero de Turismo, Francisco Martín, ya que la prueba se integra en la programación del Año Jubilar Lebaniego.

En la salida, Miguel Ángel Revilla ha destacado el "gran auge" de las competiciones deportivas que se organizan en la comunidad autónoma y se ha referido al gran nivel de popularidad del que gozan a nivel nacional e incluso internacional.

A su vez, Freire ha asegurado que el recorrido de carretera "no es excesivamente duro", ya que parte de él discurre por la costa cántabra, mientras que el de bicicleta de montaña era "muy llevadero, muy divertido, no complicado y pensando en el ciclista que no tiene técnica o se quiere iniciar en el mundo de la bici".

No obstante, el circuito llevaba a los participantes desde Torrelavega en dirección a Cabezón de la Sal, por un terreno fácil y llevadero hasta llegar a San Vicente de la Barquera, y de ahí a Pechón, el punto más lejano de la ruta.

A continuación se dirigían hacia el interior de la comunidad, atravesando valles y montañas hacia Abanillas y La Acebosa para posteriormente regresar nuevamente a San Vicente de La Barquera y tomar la ruta costera hacia la meta en el propio complejo Óscar Freire de Torrelavega.

Durante todo el recorrido cientos de espectadores disfrutaron del paso de esta "particular" prueba cicloturista, aunque el epicentro fue el complejo que lleva el nombre del campeón de Torrelavega.