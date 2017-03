Rajoy pide un esfuerzo a la oposición para aprobar decreto sobre la estiba

Vitoria, 18 mar (EFE).- El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha llamado hoy a la oposición a hacer "un esfuerzo para construir" y sacar adelante el decreto sobre la reforma de la estiba, que ha dicho que debe aprobarse por el bien de España, no de su Ejecutivo.

Rajoy se ha referido a la derogación del decreto de la estiba el pasado jueves en la Cámara Baja en su intervención en el congreso del PP del País Vasco celebrado en Vitoria.

En su alocución, en la que ha reiterado gran parte de los argumentos que ayer expuso en el congreso del PP de Madrid, ha pedido responsabilidad a todos los partidos.

Rajoy ha dicho no querer entrar en el fondo de los motivos por los que la oposición no apoyó el decreto, pero ha reiterado que el Parlamento no puede decir, como ocurrió el jueves, que no está dispuesto a cumplir las resoluciones de los tribunales europeos. Eso, ha insistido, afecta al prestigio y al crédito de España en todo el mundo.

"Mantenemos la mano tendida. Este asunto tenemos que aprobarlo no por el Gobierno, sino porque es una obligación de España como país y son las reglas de juego de Europa", ha añadido.

Rajoy ha señalado que, si la oposición quiere criticar al Gobierno, que lo haga, pero que elija bien los temas y actúe en consecuencia con los compromisos de España.

"Lo que no puede ocurrir nunca, como pasó esta semana, es, por dejar en mala posición al Gobierno, perjudicar al conjunto de los intereses de los españoles", ha subrayado, al tiempo que ha confiado en que ese mensaje haya sido entendido por todos.