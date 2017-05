Condenado a 2 años y 3 meses por golpear a hombre que sufrió lesión cerebral

Santander, 16 may (EFE).- La Audiencia de Cantabria ha condenado a dos años y tres meses de cárcel a un hombre, que golpeó a otro hombre fuertemente con las manos en la cabeza, quien cayó al suelo desplomado y sufrió lesiones cerebrales, al que tendrá que indemnizar con 140.659 euros.

La Fiscalía y la acusación particular pedían para este hombre una pena de diez años de cárcel por lesiones con los agravantes de alevosía y reincidencia, ya que en 2008 fue condenado a nueve meses de cárcel por el mismo delito.

Sin embargo, la sección primera de la Audiencia de Cantabria, en una sentencia dada a conocer hoy, le considera autor de un delito de lesiones dolosas, por el golpe en la cabeza, en concurso con otro delito de lesiones por imprudencia grave, por las sufridas como consecuencia del impacto de la víctima contra el suelo.

Le aplica el agravante de reincidencia, pero no le reconoce la agravante de alevosía, al considerar no acreditado que buscase una situación en la que el agredido no se pudiera defender, o que le atacase por la espalda o de una forma en que no pudiera apreciar la inminencia de la agresión.

En la sentencia, que no es firme y contra la que cabe recurso de casación, el tribunal sí le aplica la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas, al haberse tardado casi siete años en juzgar estos hechos, y la de reparación del daño, al haber consignado este hombre 15.000 euros antes de la celebración del juicio.

En el relato de los hechos, se considera probado que sobre las seis de la mañana del 3 de julio de 2010, cuando la víctima mantenía una discusión con una mujer a la que estaba molestando, el condenado intervino para golpear al hombre con ambas manos en la zona de la cabeza.

El agredido, "tras tropezar con un pequeño bordillo existente entre la zona porticada donde se encontraban y la calle, cayó al suelo desplomado y sufrió lesiones en el hemisferio izquierdo del cerebro".

Como consecuencia de esas lesiones, perdió masa ósea y actualmente sufre un deterioro cognitivo leve-moderado, así como una epilepsia que está bien controlada médicamente.

En la sentencia se reconoce que "existe un golpe por parte del acusado que derriba a la víctima, aunque se precisa que se trata sólo de uno "que, por sí mismo, no causa graves lesiones ni aparece como susceptible de producirlas".

Y se señala que es "la caída posterior, con el traumatismo cráneo-encefálico derivado de la misma, la que da lugar al gravísimo resultado lesivo producido", por lo que se entiende que "no puede afirmarse" que el acusado aceptase esa fuese "la consecuencia inevitable de su acción".

Para el tribunal "sí cabe admitir la previsión de la caída como consecuencia de un puñetazo o manotazo", pero "no" que fuese a producir "un impacto tan violento contra el suelo", con la "mediación" de un escalón, con las "graves consecuencias lesivas", por lo que le imputa al acusado por "imprudencia grave".

Por ello, el tribunal no le aplica la condena que pedían el Ministerio Fiscal y la acusación particular que exigiría, según se precisa en la sentencia, la pérdida o la inutilidad de un órgano o miembro principal, o de un sentido, entre otras lesiones.