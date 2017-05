Espacio Joven acoge una muestra fotográfica sobre la ONG "Streets of India'

Santander, 16 may (EFE).- El Espacio Joven del Ayuntamiento de Santander acoge hasta el próximo 2 de junio la exposición "India: Streets of India", promovida por un grupo de jóvenes santanderinos que durante el pasado verano ejercieron como voluntarios y colaboraron sobre el terreno con la ONG Streets of India.

El concejal de Juventud, Daniel Portilla, ha visitado la muestra, que cuenta con la colaboración de la agencia Phototravel, encargada de ceder las imágenes, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

Portilla ha destacado que Espacio Joven se convierte así "no sólo en el punto de encuentro de jóvenes santanderinos y de otros municipios vecinos, sino en una plataforma idónea para propuestas que como ésta, conjugan tanto una faceta artística como educativa y de sensibilización".

El concejal ha animado a los santanderinos a visitar la exposición para conocer la labor de esta organización y adentrarse en los paisajes, escenas y costumbres de la India.

Ha detallado que en la muestra se incluyen fotografías de Fernando Esteban, profesor de un instituto de Cantabria que ha participado en distintos viajes con Phototravel a India.

Y ha destacado "la intensidad de colores, la gente y el gran museo humano que" es ese país, así como los proyectos que esta ONG española tiene en distintas localidades del país.

Con esta iniciativa, que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Santander a través del Espacio Joven, el equipo de gobierno quiere ofrecer una forma diferente de ver y enseñar la cooperación.

La exposición puede visitarse de lunes a viernes, en horario de 09.00 a 14.00 horas y por la tarde, de 16.00 a 18.00 horas, -salvo los viernes-, en el centro municipal de la calle Cuesta del Hospital, número 10.

Además, las personas interesadas pueden reservar las fotografías expuestas, ya que se realizará una venta solidaria cuyos fondos se destinarán a apoyar la labor de Street of India.