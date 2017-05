Gobierno dice que Solvay no ha iniciado cambio tecnología para producir cloro

Santander, 16 may (EFE).- El director de Industria, Raúl Pelayo, ha explicado hoy que Solvay todavía no ha iniciado la transición para el cambio de tecnología para aplicar la normativa europea sobre la eliminación del mercurio en la fabricación de cloro, aunque cree que eso no perjudicará su producción.

Pelayo se ha manifestado así a preguntas de los periodistas, sobre la posibilidad de que el Gobierno de Cantabria pueda conceder una moratoria a la empresa, lo que ha sido denunciado por competidores de Solvay en España.

El director general de Industria ha precisado que hay vigente una moratoria vigente, por lo que ha añadido que la empresa "está ahora cumpliendo la normativa".

Sin embargo ha reconocido que "parece que" Solvay "se inclina por pedir una moratoria de más tiempo todavía", algo de lo que ha explicado que no tiene conocimiento, porque depende de la Dirección General de Medio Ambiente.

"Desde el punto de vista de Industria, sabíamos que el proceso de fabricación del cloro tenía un año de finalización, se está aproximando, y la empresa no sé si ha retrasado en tomar medidas para cambiar el procedimiento de fabricación o espera que se le dé una prórroga para establecer este cambio de medidas", ha alegado.

Y ha agregado que Solvay "no ha iniciado la transición todavía", por lo que sigue utilizando la misma tecnología, lo que cree que "puede ser el problema" que la empresa "tenga ahora mismo" y ha apuntado que "quizá no va a dar tiempo a hacer esa transición de tecnología".

De todos modos, Pelayo ha subrayado que "en ningún caso" eso va a afectar a la producción de Solvay, que ha señalado que establecerá la producción de cloro trayéndolo de "otro sitio". Es uno de los elementos que utilizan en la producción de Solvay, pero podría hacerse de otra manera", ha concluido.