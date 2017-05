Martes, 16 de mayo

Madrid, (EFE).- El Tribunal Supremo ha designado a la ministra de Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, responsable de ejecutar la demolición de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Vuelta Ostrera, ras incumplir la Administración la orden que este alto órgano judicial dio en 2005.

VUELTA OSTRERA

Díaz Tezanos dice que demoler Vuelta Ostrera provocará "desastre ecológico"

Santander, (EFE).- La vicepresidenta de Cantabria, Eva Díaz Tezanos, ha asegurado que la demolición de la depuradora de Vuelta Ostrera, antes de que se construya una alternativa, provocará un "desastre ecológico" y un "daño ambiental sin precedentes".

PARTIDOS PP

Nueve de los trece diputados rehúsan recoger notificación de dirección de PP

Santander, (EFE).- Nueve de los trece diputados del PP en el Parlamento regional se han negado a recoger la notificación del mandato del Comité Ejecutivo para el cambio de portavoz del grupo parlamentario, según han indicado a Efe fuentes de esta formación política.

PARTIDOS PP

Van den Eynde dice que actividad de grupo no se resiente por petición de cese

Santander, (EFE).- El portavoz del PP en el Parlamento, Eduardo van den Eynde, ha dicho que la actividad del grupo parlamentario no se resiente ni se ve afectada por la situación creada después de que la dirección del partido quiera relevarle del cargo para que lo asuma la líder de la organización, María José Sáenz de Buruaga.

CANTABRIA FISCALIZACIÓN

Tribunal de Cuentas detecta deficiencias en contratación pública de Cantabria

Madrid, (EFE).- El Tribunal de Cuentas ha detectado en Cantabria deficiencias en la contratación pública en los ejercicios de 2012 a 2014, y en este último año ha constatado un uso excesivo de la encomienda de gestión.

SANTANDER PEATONALIZACIÓN

Obras de peatonalización de calle Cervantes empezarán después del verano

Santander, (EFE).- El Ayuntamiento de Santander ha decidido acometer la peatonalización de la calle Cervantes, cuyas obras está previsto que comiencen después del verano, con un presupuesto de 2.188.400 euros y un plazo de ejecución de siete meses.

EMPRESAS WOLDER

El Gobierno dice que Wolder le ha transmitido que el ERE es "algo coyuntural"

Santander, (EFE).- El director general de Industria, Raúl Pelayo, ha explicado hoy que la empresa Wolder ha transmitido al Gobierno de Cantabria, que el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que "va a presentar" es "algo coyuntural" y que se va a "intentar que sea lo menos dañino para el personal".

EMPRESAS SOLVAY

Gobierno dice que Solvay no ha iniciado cambio tecnología para producir cloro

Santander, (EFE).- El director de Industria, Raúl Pelayo, ha explicado hoy que Solvay todavía no ha iniciado la transición para el cambio de tecnología para aplicar la normativa europea sobre la eliminación del mercurio en la fabricación de cloro, aunque cree que eso no perjudicará su producción.

TRIBUNALES ACOSO

Audiencia condena a un colegio a indemnizar a padres de un alumno por acoso

Santander, (EFE).- La Audiencia de Cantabria ha condenado a un colegio a indemnizar con 6.000 euros a los padres de un niño que sufrió acoso por parte de sus compañeros en el curso 2014-2015.

SUCESOS MAR

Intervenida embarcación con doble fondo que ocultaba pesca y varios útiles

Santander, (EFE).- La Guardia Civil ha intervenido e inmovilizado una embarcación neumática con un doble fondo, donde se guardaban 11 kilos de percebes, un pulpo, un traje de buceo, y útiles para la pesca, que también fueron intervenidos.

TRIBUNALES SANIDAD Médico acusado de intromisión en intimidad dice no sabía que cometía delito

Santander, 16 may (EFE).- El médico acusado de un delito contra la intimidad por acceder al historial de un hombre que no era su paciente, y que había mantenido una relación con su mujer, ha dicho hoy que no creía que estaba cometiendo un delito y que lo hizo para saber si esta persona tenía alguna enfermedad de transmisión sexual.

GOBIERNO ADANER

El Gobierno y Adaner renuevan su convenio de colaboración

Santander, (EFE).- La vicepresidenta del Gobierno de Cantabria, Eva Díaz Tezanos, y la presidenta de la Asociación en Defensa de la Atención a la Anorexia Nerviosa y Bulimia de Cantabria (Adaner), Carmen Grandas, han firmado hoy un convenio que renueva por segundo año la colaboración entre ambas entidades.

SOLÓRZANO MUNICIPAL

La regionalista Gema Perojo, nueva alcaldesa de Solórzano

Solórzano, (EFE).- La concejala del PRC Gema Perojo ha sido elegida nueva alcaldesa de Solórzano en sustitución de su compañero de partido Javier González Barquín, quien renuncia a su cargo tras doce años por motivos de salud, en un pleno en el que se ha comprometido a continuar su labor y ha ofrecido diálogo a la oposición.

COLINDRES MUNICIPAL

Colindres aprueba por unanimidad el presupuesto para 2017 de 7,4 millones

Colindres, (EFE).- El pleno del Ayuntamiento de Colindres ha aprobado de forma inicial y por unanimidad el presupuesto para 2017 que asciende a 7,4 millones de euros, lo que supone un incremento de casi el 3 % respecto al ejercicio pasado.

TORRELAVEGA EMPLEO

Torrelavega inicia el proyecto AME dirigido a parados de larga duración

Torrelavega, (EFE).- El Ayuntamiento de Torrelavega ha iniciado un proyecto denominado Acciones de Mejora de la Empleabilidad (AME), dirigido a personas desempleadas de larga duración, a las cuales se pretende forma de manera personalizada para mejorar sus posibilidades de retornar al mercado laboral.

GOBIERNO MUNICIPIOS

Bezana contará con educador de calle para atender colectivos más vulnerables

Santander, (EFE).- El Gobierno de Cantabria reforzará este año los servicios sociales del municipio de Santa Cruz de Bezana con la figura de un educador de calle para atender a los colectivos más vulnerables del municipio.

VILLAESCUSA URBANISMO

Aprobado definitivamente nuevo trámite para instalación de IFC en Villaescusa

Villaescusa, (EFE).- El Boletín Oficial de Cantabria (BOC) publica hoy la aprobación definitiva del plan parcial del sector SAU-IF de las normas subsidiarias de Villaescusa, que permitirá la instalación en el municipio de un centro experimental y de desarrollo de la empresa Industria Farmacéutica de Cantabria (IFC).

SANTANDER RACING

PRC pide "engalanar" Santander para "acompañar" al Racing en camino a Segunda

Santander, (EFE).- El concejal del grupo municipal regionalista Vicente Nieto ha pedido hoy a la alcaldesa de Santander, Gema Igual, que el Ayuntamiento "engalane" la ciudad para "acompañar al Racing en su camino a Segunda".