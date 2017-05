Médico acusado de intromisión en intimidad dice no sabía que cometía delito

Santander, 16 may (EFE).- El médico acusado de un delito contra la intimidad por acceder al historial de un hombre que no era su paciente, y que había mantenido una relación con su mujer, ha dicho hoy que no creía que estaba cometiendo un delito y que lo hizo para saber si esta persona tenía alguna enfermedad de transmisión sexual.

El fiscal pide para él una pena de dos años y medio de cárcel, la suspensión durante un año de empleo público en su condición de funcionario del Servicio Cántabro de Salud y una multa.

La acusación particular reclama hasta 3 años y 3 meses de prisión, que se le inhabilite de 6 a 9 años y una indemnización de 12.000 euros para el perjudicado, además de una multa.

El acusado ha declarado durante el juicio, que ha quedado dado visto para sentencia en la Audiencia de Cantabria, que creía que estaba permitido el acceso a un historial si se trataba de "cuestiones de salud" aunque no perteneciese a uno de sus pacientes, y que entró con sus claves pensando que estaba cumpliendo la ley.

Según su relato, el paciente a cuyo historial accedió había mantenido en 2008 "una relación corta", de unos dos meses , con su esposa, que contrajo una enfermedad de transmisión sexual y quería comprobar si el hombre padecía alguna otra enfermedad "diferida en el tiempo", como el sida, porque eso afectaba a su propia salud y a la de su mujer.

Además ha explicado que una vez finalizada la relación entre ambos tuvo "muchos problemas" con este hombre y con su entorno: amenazas e insultos a él, a su mujer y sus hijos, continuas llamadas telefónicas y pintadas en la puerta de su domicilio.

Ha reconocido que accedió en dos ocasiones en 2013, además de una tercera en la que no llegó a entrar al historial, pero que creía que tenía derecho a hacerlo.

"Pensé y sigo pensando que tenía derecho. La ley dice que hay que proteger la salud y yo estaba protegiendo la salud", ha subrayado el procesado que, al final de la vista, al ejercer el derecho a la última palabra, ha dicho que lo siente si se ha equivocado.

El titular del historial accedió ha afirmado que la relación que mantuvo con la esposa duró año y medio y que, después de que acabara, el médico le amenazaba diciéndole que "estaba todo el día en los juzgados como perito de daños personales, que conocía a todos los jueces y que le iba a echar de España".

También ha dicho que le amenazaba con denunciarle a Hacienda y a Sanidad y recibió la visita de inspectores de estos dos organismos, que perdió su empleo como entrenador en un colegio y que tuvo que someterse a tratamiento psicológico.

Según el fiscal, el acusado ha reconocido que accedió al historial y además así consta en las pruebas documentales.

Ha argumentado que si su propósito era conocer datos que afectaban a su salud o a la de su esposa, se estaba colocando en la posición de un paciente y que sólo podía acceder a esa información en su condición de su funcionario del sistema público de salud.

El ministerio fiscal no le acusa de un delito continuado porque cree que los hechos responden a una "única unidad de acción, con "un único propósito delictivo", al contrario de lo que mantiene la acusación particular, que reclama más pena por esa motivo.

A juicio de esta última, si la intención era saber si aparecía en el historial "una enfermedad diferida en el tiempo" que podría haberle contagiado a él o su mujer, tenía "otra vía, hacerse análisis", por lo que cree que la explicación del acusado es "pueril".

Según la defensa, el acusado actuó "con desconocimiento de la ilicitud de lo que hacía" y no hizo ninguna utilización de los datos que consultó ni los difundió, por lo que su conducta tampoco tendría "consecuencias negativas para nadie".

Además ha afirmado que no existe "un reproche social importante" hacia ese tipo de conducta y que nadie podría entender que a alguien que agrede a otra persona se le pueda imponer una condena menor que a quien mira sus datos médicos.

La defensa pide su absolución y que, en el caso de que ser condenado, sea por una pena de entre siete meses y un año y medio de cárcel aplicándole los atenuantes de dilaciones indebidas y de reparación del daño, ya que ha consignado 2.000 euros antes de la vista.

También rechaza que se le pueda acusar de un delito continuado porque solo accedió a una analítica concreta.