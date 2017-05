La regionalista Gema Perojo, nueva alcaldesa de Solórzano

Solórzano, 16 may (EFE).- La concejala del PRC Gema Perojo ha sido elegida nueva alcaldesa de Solórzano en sustitución de su compañero de partido Javier González Barquín, quien renuncia a su cargo tras doce años por motivos de salud, en un pleno en el que se ha comprometido a continuar su labor y ha ofrecido diálogo a la oposición.

En sesión extraordinaria celebrada esta tarde en el Ayuntamiento de Solórzano y convocada para cubrir la vacante de Alcaldía, Perojo, quien ocupa el segundo lugar en la lista del PRC, se ha convertido en regidora al ser su partido el más votado en las pasadas elecciones municipales de 2015.

Y es que ninguno de los tres cabezas de lista propuestos para ocupar el puesto de alcalde -Gema Perojo (PRC), Santiago Campos (PP) y José Miguel Lezcano (PSOE)-, ha contado con el respaldo mayoritario de la Corporación municipal.

Tras jurar su cargo ante el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, entre otras autoridades, y vecinos del municipio, Perojo ha recibido el bastón de mando de manos de su antecesor.

Ha confesado que se siente "muy respaldada" y ha agradecido a González Barquín que le pase el testigo, al tiempo que ha añadido que intentará continuar su labor "de la mejor manera posible".

Por su parte, González Barquín le ha deseado "suerte" en esta nueva andadura y ha reconocido su validez para ocupar la Alcaldía de Solórzano, porque es "buena, sencilla y formal", ha dicho.

Los tres grupos municipales han votado por unanimidad que se apruebe un periodo transitorio de dos meses para que la nueva alcaldesa pueda reestructurar sus obligaciones labores y personales.

Tras ese plazo, durante el que la regidora tendrá dedicación parcial al 50 por ciento, Perojo podrá decidir si quiere asumir el puesto en régimen de dedicación exclusiva y percibir, desde ese momento, la retribución total asignada a su cargo.

En este sentido, el grupo municipal del PP ha preguntado a la nueva alcaldesa, sin éxito en la respuesta, si ya ha tomado una determinación al respecto, al tiempo que le ha tendido la mano para impulsar "grandes acuerdos y llevar las cosas bien" durante el resto de legislatura.

"Habrá cosas que sí y otras que no, pero siempre hablado", ha pedido el PP a la alcaldesa, quien ha asegurado que se abrirán cauces de diálogo "para todos".

Una vez finalizado el pleno municipal, a preguntas de los periodistas, González Barquín ha explicado que pese a que su salud ha mejorado tras estar varios meses "muy grave", prefiere apartarse de su cargo después de "30 años ligado al Ayuntamiento de Solórzano".

"Aquí he estado todos los días y en casa he parado poco. Ahora quiero descansar y vivir lo que me quede", ha añadido.

Finalmente, ha dicho que se marcha "contento" y se pone a disposición de la nueva alcaldesa para lo que requiera.

Un ofrecimiento que ha elogiado Perojo, al tiempo que ha reiterado su intención de ofrecer diálogo a la oposición y continuar la línea de trabajo de su antecesor.

En el acto de toma de posesión, además de Revilla, también han estado presentes los alcaldes de El Astillero, Francisco Ortiz; de Medio Cudeyo, Juan José Perojo; de Marina de Cudeyo, Severiano Ballesteros; de Noja, Miguel Ángel Ruiz; Hazas de Cesto, José María Ruiz, y Ribamontán al Monte, Joaquín Arco.