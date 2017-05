FIS inicia venta de abonos para ciclos de conciertos, recitales y danza

Santander, 19 may (EFE).- El Festival Internacional de Santander (FIS) pondrá a la venta este los abonos de los ciclos programados para la 66ª edición, que se celebrará del 5 al 31 de agosto.

Las personas interesadas podrán adquirirlos de manera independiente y elegir así los géneros que más se ajusten a sus gustos musicales y artísticos, incluidos en los diferentes ciclos: Grandes Conciertos, Ensembles y Recitales, Danza y Cámara y Música Antigua.

Tras el éxito del 'Abono Bienvenida', que se agotó en solo tres días, una vez concluida la venta de los abonos generales, el público tiene ahora una nueva oportunidad para comprar localidades y poder asistir, con precios especiales, a los espectáculos que más le interesen.

Quienes deseen acudir a las citas incluidas en el Ciclo de Ensembles y Recitales podrán hacerlo por precios que oscilan entre los 45 y 108 euros: el recital que ofrecerán la pianista china Yuja Wang y el violinista griego Leonidas Kavakos (7 de agosto) y las actuaciones de Academy of Ancient Music (11 de agosto) y Academy of Saint Martin in the Fields Chamber Ensemble (15 de agosto).

Los seguidores de la Danza que quieran disfrutar de los dos espectáculos programados, con el Malandain Ballet Biarritz y su 'La Bella y la Bestia' (13 de agosto), y con el Víctor Ullate Ballet y su versión del mito de 'Carmen' (24 de agosto), pueden hacerlo a partir de 54 euros.

Dentro del Ciclo de Cámara y Música Antigua, se puede asistir por 36 euros a las actuaciones de Natalia Ensemble (8 de agosto), Cuarteto Casals (21 de agosto), Raquel Andueza junto a La Galanía (29 de agosto), y al estreno absoluto de La isla desolada (16 de agosto).

Los aficionados a la música sinfónica podrán adquirir también con precios especiales el abono, desde poco más de 200 euros, para los siete espectáculos del Ciclo de Grandes Conciertos y disfrutar con el talento y la calidad de grandes orquestas y figuras destacadas del panorama musical internacional.

El concierto inaugural se celebrará el sábado 5 de agosto con Juan Pérez Floristán junto a la BBC Philharmonic Orchestra, bajo la batuta de Juanjo Mena. La actuación de la Royal Philharmonic Orchestra dirigida por Charles Dutoit será el lunes 14 de agosto.

Y el público podrán ver a Thomas Hengelbrock al frente a los Balthasar Neumman-Ensemble y Balthasar Neumman-Coro y Solistas el viernes 18 de agosto.

La interpretación del Requiem de Verdi tendrá lugar el domingo 27 de agosto, con voces como la de la mezzosoprano Daniela Barcellona, acompañadas por el Orfeón Donostiarra y la Philharmonique du Luxembourg.

El concierto de la Asian Youth Orchestra será el martes 22 de agosto, con la Primera Sinfonía de Mahler, y la presentación por primera vez en España del proyecto Las rutas de la esclavitud de Jordi Savall será el sábado 19 de agosto.

La última cita sinfónica será el jueves 31 de agosto con la Cincinnati Symphony Orchestra y la Primera Sinfonía de Brahms.

La venta anticipada de localidades sueltas comenzará el 5 de junio y hasta el día 5 de julio se aplicará un 5% de descuento sobre la tarifa de precios para cualquier localidad adquirida para los espectáculos que se celebren en el Palacio de Festivales.