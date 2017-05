Alcaldesa de Santander dice que propuesta de suspender plusvalía es "lógica"

Santander, 23 may (EFE).- La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha explicado hoy que la propuesta del grupo del PP en el Ayuntamiento para paralizar las liquidaciones de la plusvalía si se acredita que no ha habido un aumento de valor "responde a la lógica".

El grupo popular en el Ayuntamiento de Santander anunció ayer que propondrá al pleno del próximo jueves paralizar las liquidaciones del impuesto de la plusvalía en los casos en los que se pruebe que no ha habido un aumento de valor en la propiedad transferida, para dejarlas en suspenso hasta que se establezca una nueva regulación estatal.

Esta propuesta llega tras la sentencia del Tribunal Constitucional que ha anulado el impuesto municipal sobre las plusvalías cuando no haya incremento de valor, después de algunas sentencias en que ya había dictado esto mismo para los territorios forales.

"Tenemos una sentencia que todavía nos tienen que decir de qué manera hay que ejecutarla y responde a la lógica. Si alguien nos justifica, aunque todavía no sabemos cómo nos lo tiene que justificar, que no ha sufrido ese incremento del valor desde que lo compró hasta que lo ha vendido, no es lógico que nosotros lo cobremos", ha señalado la alcaldesa al ser preguntado hoy por este tema.

Igual ha insistido en que sería "absurdo" girar el impuesto cuando en el Ayuntamiento se está a la espera de que se traslade "qué hacer para no cobrar" en esos casos en que no se ha aumentado el valor de la propiedad.

"Por eso, lo que vamos a hacer es detener estos expedientes para que cuando tengamos las claves ver cómo lo tenemos que hacer y ver cómo nos lo tienen que acreditar y, si es retroactivo, hasta qué momento es retroactivo y entonces se hará", ha abundado.

La alcaldesa repetido que la propuesta del grupo del PP se produce por "sentido común". "No es lógico girar un impuesto a un señor que nos van a decir en un futuro que hay que hacerlo de otra manera", ha concluido.