Díaz Tezanos dice que el Gobierno no prevé problemas de agua por sequía

Santander, 23 may (EFE).- La vicepresidenta y consejera de Medio Ambiente, Eva Díaz Tezanos, ha dicho hoy que el Gobierno regional no prevé que a corto plazo haya ningún problema de suministro de agua por la sequía, porque tiene los mecanismos suficientes para que no se produzcan cortes de agua en Cantabria.

Con todo, Díaz Tezanos ha recalcado que el Ejecutivo es "consciente" de que la situación "difiere mucho" de la del verano pasado.

"Tenemos el pantano a la mitad de lo que es su volumen normal, y aún no hemos iniciado el verano", ha advertido la vicepresidenta y consejera de Medio Ambiente, antes de añadir que el Ejecutivo está buscando los mecanismos para poner en marcha "si se necesita en algún momento".