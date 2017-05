Exjefe de Gabinete de Diego dice que no tuvo intervención en proyecto Ecomasa

Santander, 23 may (EFE).- Arsenio de la Vega, exjefe de Gabinete del expresidente de Cantabria Ignacio Diego ha asegurado hoy que no tuvo ninguna intervención en el desarrollo del proyecto de Ecomasa, al igual que el ex secretario general de Economía con el anterior Gobierno, Emilio del Valle.

Ambos han comparecido hoy ante la comisión de investigación sobre el proyecto de la empresa de estufas de Maliaño en el Parlamento de Cantabria, donde han rechazado cualquier vinculación con ese asunto.

De la Vega ha comenzado su comparecencia expresando su "total disposición" a colaborar, aunque ha mostrado su "extrañeza" por haber sido convocado cuando el cargo que ejerció como jefe de Gabinete "no tenía capacidad ejecutiva".

"No tuve ninguna participación ni al principio, ni en medio, ni al final", ha asegurado Arsenio de la Vega, quien ha explicado que el expresidente regional sí le pidió asesoramiento en otros asuntos, pero ha asegurado que no asistió a ninguna reunión sobre Ecomasa.

Ha alegado también que no estaba entre sus funciones llevar la agenda de Ignacio Diego y ha remarcado que sÓlo tenía conocimiento sobre los asuntos en los que intervenía, sin recordar cuando conoció la existencia de este proyecto empresarial.

"No era un tema que me incumbiese en mi trabajo", ha argumentado De la Vega, quien sí que ha reconocido que tuvo una relación con Andrés de León, uno de los propietarios de Ecomasa, que ha enmarcado en que los hijos de ambos eran compañeros de colegios y "buenos amigos".

Ha aclarado que esa relación finalizó "por motivos personales" en mayo de 2009, antes de que arrancase el proyecto, y ha subrayado que, a partir de ese momento, no ha mantenido "ningún tipo de relación ni con él, ni con su familia".

El portavoz regionalista en la comisión, Francisco Ortiz, ha considerado "increíble" que Arsenio de la Vega desconociese la agenda del expresidente regional siendo su jefe de Gabinete y ha criticado su actitud de "no colaboración" y que haya dado "la callada por respuesta".

"Esto vuelca la mirada hacía el presidente Diego, que según usted llevó de forma personalísima las negociaciones", ha rematado el diputado del PRC, grupo que ha pedido esta comparecencia.

El portavoz popular, Eduardo Van den Eynde, ha replicado a estas críticas poniendo como ejemplo de "no colaboración" la del actual presidente de Cantabria y secretario general del PRC, Miguel Ángel Revilla, que contestó en la comisión de investigación sobre el Racing "hasta que las preguntas no le gustaron". "Y no contestó del orden de 80 o 90 preguntas", ha recordado.

El diputado popular ha defendido también que Arsenio de la Vega no se encargaba de la agenda del presidente por el conocimiento directo que él tiene debido a las reuniones de coordinación con el Gobierno del PP que mantenía como portavoz parlamentario de ese partido.

Después de esta comparecencia, ha intervenido el ex secretario general de Economía a petición del PSOE, quien ha explicado que no elaboró ningún informe sobre ese proyecto empresarial, que se llevó desde el Instituto Cántabro de Finanzas (ICAF), que tiene su propia asesoría jurídica, sin pasar por su Consejería.

Emilio del Valle ha relatado que tuvo conocimiento sobre este proyecto cuando se debatió en el Consejo Ejecutivo del ICAF, entidad pública en la que ejercía como secretario sin voto, "con la única labor de levantar acta de las reuniones", ha detallado.