PRC pide más trabajo y transparencia tras 2 años de legislatura decepcionante

Santander, 24 may (EFE).- El portavoz del grupo regionalista en el Ayuntamiento de Santander, José María Fuentes-Pila ha pedido al equipo de gobierno "más trabajo y transparencia", tras superar los dos primeros años de una legislatura que, a su juicio, está siendo "decepcionante".

Fuentes-Pila, además de criticar que el PP siga "anclado en formas de gobierno ancestrales", gobernando "en clave de partido y no de ciudad"; ha hecho hincapié en que Santander tiene en Gema Igual una alcaldesa "de perfil bajo", que la "principal noticia" que ha generado en los seis meses que lleva al frente del Consistorio es que "mintió durante 14 años en su currículo".

En la rueda de prensa ofrecida para hacer balance de legislatura, en el día en que se cumplen dos años desde las últimas elecciones municipales, Fuentes-Pila ha comenzado recordando que si entonces no se produjo el cambio que demandaba la sociedad fue porque el PP encontró en Ciudadanos un "socio acrítico".

Según el líder regionalista, los populares quieren "una ciudad callada, que mire para otro lado en sus equivocaciones, que asuma sin opinar los postulados de un PP alejado de sus necesidades".

Para Fuentes-Pila, el PP "gobierna en clave de partido y no en clave de ciudad", porque le importa las siglas más que el futuro de Santander.

El PRC considera que el PP tiene "cinco señas de identidad, cinco errores repetidos", que Fuente-Pila reclama que sean corregidos de aquí al final de la legislatura.

El primero de ellos, apunta a que el PP "no aprovecha las oportunidades de Santander", y en su "empeño en que nada cambie", a juicio de Fuentes-Pila "da la espalda al comercio y a los emprendedores" y hace el "paripé" con pactos por el empleo que conciben como meros instrumentos de propaganda.

El segundo error, según los regionalistas, es que se sigue gobernando "contra la ciudadanía", imponiendo las ocurrencias de un equipo de Gobierno "desnortado".

Entre ellas, ha citado la Senda Costera y el "catastrazo" de la zona Norte litoral, con la plusvalía; pero, principalmente se ha referido a la peatonalización de Cervantes, medida sobre la que, según subraya Fuentes-Pila "hay informes que no la aconsejan" y que no cuenta con el respaldo de los vecinos; además de no tener en cuenta los problemas que origina para la circulación.

"Estamos convirtiendo Santander en un laberinto para salir de la ciudad", opina Fuentes-Pila, para quien no se deben hacer "islotes de peatonalización", ni pretender convertir la ciudad en una "gran terraza".

El tercer "error", según el concejal regionalista, es que el n equipo de Gobierno esté "abonado al oscurantismo", porque "sólo cree en la transparencia como eslogan".

En este sentido, ha aludido a que Consejo de la Transparencia haya reprochado al Consistorio que no facilite a la oposición la información a la que tiene derecho. Y ha añadido que el Ministerio de Hacienda debe estar próximo a nombrar al equipo de gobierno "campeón de las facturas en el cajón (3,8 millones de euros)".

En cuarto lugar, el PRC critica que el equipo de Gobierno siga anclado a formas de gobernar del pasado, sin apreciar que cuánto ha cambiado la sociedad y que "las personas son hoy más críticas, más libres en sus opiniones y más reivindicativas, por lo que ya no valen las imposiciones".

El quinto error, según Fuentes-Pila, es que se siga buscando el enfrentamiento con el que debería ser su principal socio estratégico, el Gobierno de Cantabria, mientras "consiente el maltrato sistemático del Gobierno de España con esta ciudad y esta Comunidad Autónoma".

Por otra parte, Fuentes-Pila ha recordado que la pasada semana se cumplieron seis meses desde que Gema Igual accedió a la Alcaldía; y, en este tiempo "la primera cosa que se viene a la mente de todo santanderino es que durante catorce años presentó un currículo que era falso".

"Gema Igual no debería ser hoy la alcaldesa de esta ciudad", ha opinado Fuentes-Pila, para quien la alcaldesa está haciendo "pagar" a los santanderinos el haber "falseado" su currículo, al rechazar todas las iniciativas que han presentado los grupos de la oposición desde que se conoció la noticia.

"Los santanderinos no merecen un comportamiento de ahora me enfado y voto en contra, porque no tienen la culpa de que ella mintiese y de que un medio de comunicación lo destapase", señala Fuentes-Pila.

El PRC pide "más trabajo, más transparencia, más normalidad democrática, más atención a las necesidades de los santanderinos" para la segunda mitad de la legislatura.