TS no admite querella de Mantecón contra De la Serna por injurias y calumnias

Santander, 25 may (EFE).- El Tribunal Supremo no ha admitido la querella por injurias y calumnias que presentó el concejal no adscrito de Santander Antonio Mantecón contra el ministro de Fomento y exalcalde de la ciudad, Íñigo de la Serna.

El concejal presentó la querella ante el Tribunal Supremo contra De la Serna por sugerir, cuando el ministro era alcalde de la ciudad, que Mantecón intentó desviar dinero público para uso particular y que era un tránsfuga.

Mantecón solicitaba para De la Serna dos años de inhabilitación para cargo público y una multa de 24.000 euros (50 euros diarios durante 16 meses) en la querella.

El alto tribunal es la institución a la que corresponde el estudio de esta querella al ser Íñigo de la Serna aforado en su condición de ministro del Gobierno de España.

El Supremo no admite la querella porque entiende que las expresiones de De la Serna sobre Mantecón "tienen encaje en el marco de la libertad de expresión" y no constituyen "indiciariamente ilícito penal alguno".

La Sala recuerda que las manifestaciones que se atribuyen al ministro se producen en plenos del Ayuntamiento de Santander y en ruedas de prensa, cuando era alcalde.

Y señala que se trata de unos ámbitos en los que el ejercicio de la libertad de expresión y de información "están en conexión con asuntos que son de interés general", por las materias a las que se refieren y por las personas que en ellos intervienen.

Los magistrados subrayan en este sentido que el derecho al honor "se debilita en cuanto sus titulares sin personas públicas, ejercen funciones públicas o resultan implicadas en asuntos de relevancia pública".

De este modo, advierten de que las personas en esos contextos están "obligadas por ello a soportar un cierto riesgo de que sus derechos subjetivos de la personalidad resulten afectados por opiniones o informaciones de interés general".

"Así lo requiere el pluralismo político para no correr el riesgo de hacer del derecho penal un factor de disuasión del ejercicio de la libertad de expresión, lo que, sin duda, resulta indeseable en un estado democrático", razona el auto del TS.

Los magistrados añaden que las libertades recogidas en el artículo 20 de la Constitución (libertad de expresión) "no solo son derechos fundamentales del ciudadano, sino también condición de existencia de la opinión pública libre indisolublemente unida al pluralismo político".

El auto del TS alude a jurisprudencia del Tribunal Constitucional que ha establecido que los límites permisibles de la crítica "son más amplios" si se refiere a personas que están "expuestas a un más riguroso control de sus actividades y manifestaciones", por dedicarse a una función pública.