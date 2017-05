Desestimado el recurso de Jimena González contra su cese en el Consistorio

Maliaño, 25 may (EFE).- El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Santander ha desestimado el recurso que presentó la exsecretaria del que fuera edil de Asuntos Sociales en el Ayuntamiento de Camargo, Jimena González, contra la decisión del equipo de gobierno de cesarle de su puesto en el Consistorio.

Se trata de dos resoluciones dictadas por el Ayuntamiento de Camargo los pasados 14 y 16 de noviembre, según las que se cesaba a González como personal laboral eventual y se le requería el reintegro de nómina que había sido anticipado.

El equipo de gobierno explicó entonces que se trataba de un cese provisional mientras se aclaraban las quejas recibidas sobre el funcionamiento de la plataforma municipal de alimentos, con la que González colaboraba como voluntaria. También era secretaria en ese momento del edil de Asuntos Sociales, Marcelo Campos.

Campos, además, fue cesado de sus responsabilidades en el equipo de gobierno el 25 de noviembre por "pérdida de confianza" por parte de la alcaldesa, Esther Bolado.

Jimena González presentó un recurso contra ambas resoluciones que ahora, en una sentencia de fecha 19 de mayo, es desestimado porque, según argumenta el juez, el cese de personal eventual o de confianza es "libre" y una facultad "discrecional", por tanto, ajustado a derecho, al no necesitar ninguna justificación.

Respecto al requerimiento de la nómina anticipada, el juez entiende que también se ajusta a derecho al tratarse de un reintegro de anticipo y no un embargo de salario, por lo que no le resultan de aplicación las limitaciones legales en cuanto que no concurre su presupuesto básico como es que el embargo recaiga sobre el salario.

Por ello, desestima el recurso de González en un fallo que es firme, contra el que no cabe recurso y que impone las costas procesales a la recurrente.