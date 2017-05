Concierto con 50 músicos en La Viesca para celebrar el Día del Medio Ambiente

Torrelavega, 26 may (EFE).- El parque de La Viesca acogerá el próximo domingo 4 de junio los actos del Día Mundial del Medio Ambiente organizados por el Ayuntamiento de Torrelavega, entre los cuales habrá un concierto al aire libre con más de 50 músicos del Conservatorio de la ciudad y diversos juegos para niños.

Los actos se desarrollarán desde las 10.00 horas y a lo largo de toda la jornada con el objetivo de divulgar los valores ambientales de esta zona, que ha sido designado hace unos meses la primera Área de Natural de Especial Interés (ANEI) de Cantabria, y que a partir de ahora se pretende potenciar su conocimiento.

En la presentación de las actividades, los concejales de Juventud y Festejos de Torrelavega, José Luis Urraca Casal y Patricia Portilla, y el director general de Medio Natural, Antonio Lucio, han avanzado que durante la jornada -a las 10.00, 16.00 y 18.00 horas- tendrán lugar visitas guiadas por monitores de la Naturea Cantabria.

Urraca ha adelantando que se ha programada un torneo de ajedrez de categorías sub 10, sub 13 y sub 16, en el que se jugarán 5 partidas a 10 minutos por jugador, organizado por la Escuela Municipal de Ajedrez y el Club Ajedrez Solvay a partir de las 10.30 horas.

Además, a las 11.00 horas tendrá lugar la disputa de un partido de balonmano y una exhibición del juego de palas a cargo de la Escuela Palas Cantabria.

La música constituirá el acto central de la jornada, con un concierto a partir de mediodía a cargo de la banda profesional del Conservatorio de Torrelavega, en la que 50 personas interpretarán diversas piezas en un concierto que lleva por título "La Viesca en clave de sol".

También habrá una tirolina para los más pequeños y una gincana de árboles, a la que seguirán juegos y talleres hasta las 20.00 horas.

Para los mayores, a las 13.30 horas dará comienzo la sesión vermú acompañada de la actuación de varios grupos musicales locales entre los que se encuentran Roy Rio Trio, A Duras Penas, Sound of Cash y Río Seco Band, concierto que se prolongará hasta la tarde para amenizar una comida popular campestre.

A su vez, a las 17.00 horas se pondrá en escena una representación de títeres bajo el título "El anillo de los ancianos".

Los ciudadanos también podrán desplazarse ese día de forma gratuita en todas las líneas del transporte urbano Torrebus, en una acción que pretende promover la utilización de este servicio público.

Según Urraca, el parque de La Viesca es "un magnífico lugar" para celebrar una jornada festiva para todas las edades con el medio ambiente como protagonista, opinión compartida por Antonio Lucio quien ha destacado la labor que en este sentido se lleva a cabo a través del Programa Natureo.

Preguntado por las futuras normas de protección de La Viesca, Lucio ha asegurado que se está trabajando en ellas y que se desean redactar un reglamento de uso y gestión "de manera absolutamente consensuada" con los dos ayuntamientos de Torrelavega y Cartes.

En este sentido, ha adelantado que las normas tiene como vocación la de "favorecer el uso público" de la Viesca y "recuperar sus valores naturales", en especial mediante la eliminación de especies vegetales invasoras.