Diputados que rechazan cambio de portavoz no responderán hasta próxima semana

Santander, 26 may (EFE).- Los nueve diputados del PP cántabro que han rechazado que la presidenta del partido, María José Sáenz de Buruaga, asuma la Portavocía del grupo en lugar de Eduardo Van den Eynde posponen a la próxima semana su pronunciamiento oficial sobre el mandato para el relevo, y no han respondido a la dirección.

Eduardo Van den Eynde ha explicado a Efe que él no ha firmado el acuerdo del Comité Ejecutivo que, por segunda vez, pedía que se ratificara el cambio de portavoz en el Parlamento para que ejerza esa función Buruaga.

Van den Eynde asegura que el mandato del cambio de portavoz "vulnera varios artículos" del Reglamento de Organización del partido.

A su juicio, ese acuerdo "invade las competencias" de los parlamentarios, porque corresponde al grupo la propuesta para designar un portavoz.

"Yo personalmente no voy a refrendar acuerdos que están vulnerando el Reglamento de Organización", ha dicho, antes de indicar que ésa es su postura "personal" pero, que por conversaciones informales, entiende que sus compañeros mantendrán la negativa.

La pasada semana, cuando la dirección envió por primera vez ese mandato del cambio de portavoz fueron nueve de los trece diputados del grupo popular los que se opusieron.

Se trata del propio Van den Eynde, que es el actual portavoz, el expresidente del partido que se enfrentó a Sáenz de Buruaga en el Congreso Regional, Ignacio Diego, y los diputados José Manuel Igual, Ruth Beitia, Mercedes Toribio, Cristina Mazas, Santiago Recio, Francisco Rodríguez y Luis Carlos Albalá.

Van den Eynde cree que estos compañeros que ya rechazaron el cambio de portavoz piensan como él, no han aceptado el nuevo mandato, y están dispuestos a recurrirlo, aunque eso se abordará la próxima semana en una reunión.

"No me he dedicado a hacer un seguimiento, entiendo que si el plazo finaliza nadie lo ha firmado", ha señalado, aludiendo al plazo que había dado la dirección regional para que los diputados se pronunciaran sobre el cambio de portavoz y que expiraba hoy, viernes.

En su reunión de la próxima semana, los diputados analizarán "lo que diga la dirección" y darán a conocer su postura.

Tras esa reunión, se mandará una respuesta colegiada a la dirección regional sobre ese acuerdo para el cambio de portavoz, de manera que hoy no se prevé ninguna respuesta y se dejará para la semana que viene.

Van den Eynde sostiene que el mandato del cambio de portavoz es contrario al Reglamento de Organización del PP de Cantabria, que es "el desarrollo normativo de los estatutos".

De acuerdo con ese reglamento, y según explica, la propuesta para el portavoz en la Cámara regional "tiene que partir del grupo parlamentario".

Mientras, la dirección regional defiende que el artículo 40 de los estatutos aprobados en el congreso nacional avala el acuerdo para la designación de Sáenz de Buruaga como portavoz en el Parlamento.

A este respecto Van den Eynde manifiesta que, en su opinión, cuando un reglamento desarrolla los estatutos "ya no caben interpretaciones".

Estos nueve diputados del PP en la Cámara regional ya rechazaron la pasada semana recoger el mandato del cambio de portavoz, y después se opusieron a ello con un escrito enviado a la sede regional.

Además, Van den Eynde impugnó la votación del acuerdo del cambio de portavoz del primer Comité Ejecutivo, del 11 de mayo, porque entiende que es "claramente irregular".

La dirección celebró un nuevo Comité Ejecutivo el pasado martes para repetir la votación del cambio de portavoz para "dar una mayor seguridad jurídica" al acuerdo tras recibir el escrito de impugnación de Van den Eynde, y por eso los diputados han tenido que volver a pronunciarse.

Van den Eynde ha dicho que no ha tenido contactos con la dirección nacional, que el pasado fin de semana señaló que, de persistir en su negativa a aceptar a Sáenz de Buruaga como portavoz parlamentaria, los diputados se exponen a un posible expediente disciplinario.

"Nos asiste la razón real, por lo que no tengo miedo", ha indicado Van den Eynde.