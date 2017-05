Lucio dice que veda se podría revisar si mejora caudal,que está menos del 40%

Torrelavega, 26 may (EFE).- El director general de Medio Natural del Gobierno cántabro, Antonio Lucio, ha asegurado hoy a Efe que el cierre de la pesca en los ríos de la región se podría revisar si llueve y mejora el nivel del caudal, que ha afirmado que está ahora por debajo del 40 por ciento.

Lucio ha señalado que esa falta de agua en los ríos ha llevado a la Consejería a emitir la resolución por la que, a partir del 1 de junio, se prohíbe la pesca en las cuencas fluviales de la región.

El director general ha explicado, tras un acto en Torrelavega, que con esta medida se intenta evitar más presión a las poblaciones de peces que viven en los distintos cauces y ha recordado que, en años anteriores, este tipo de decisiones se adoptaban en agosto.

Antonio Lucio ha reconocido que desde hace "varias semanas" ya se están aplicando diversas medidas en los ríos con poco agua para evitar la muerte de peces.

Y ha insistido en que si llueve lo necesario antes de que concluya la temporada de pesca, a finales del mes de julio, se podría revisar la prohibición de pescar en los ríos de Cantabria.

Por lo que respecta a las cuotas de los pescadores por el uso de los cotos, el director general ha aclarado que se acaba de encargar un informe a la asesoría jurídica de la Consejería para aclarar si se debe devolver el dinero por ese concepto.

En este sentido, no ha querido valorar a cuánto podría ascender esa devolución, porque ha reiterado que también hay que pensar que se pueda levantar la restricción si aumenta el caudal en los ríos.

No obstante, ha aclarado que cuando finalice la campaña de pesca del salmón y la trucha la Consejería hará una valoración y, de acuerdo con el informe jurídico, se tomará la decisión de reembolsar de oficio o no las cuotas en la parte no disfrutada.