El PSOE insiste en que no hay intención de privatizar el CAD de Sierrallana

Santander, 26 may (EFE).- La portavoz del grupo socialista en el Parlamento de Cantabria, Silvia Abascal, ha afirmado hoy que el Gobierno regional no tiene intención de privatizar el Centro de Atención a la Discapacidad (CAD) de Sierrallana.

Abascal se ha pronunciado así en respuesta al diputado de Podemos Alberto Bolado, quien ha denunciado la "opacidad" con la que, a su juicio, está actuando el Ejecutivo cántabro en relación con este centro y el anunciado traslado de pacientes como consecuencia de la plaga de termitas detectada.

En un comunicado, la diputada socialista ha recordado que la vicepresidenta y consejera de Política Social, Eva Díaz Tezanos, ya explicó la razón del traslado "temporal" de esos pacientes, por lo que considera que "no se puede tachar de opaco y oscuro algo que está recogido en el diario de sesiones del Parlamento".

Abascal ha lamentado que la "demagogia" de Podemos "llegue a los extremos de no velar por la salud e integridad física de los residentes" y ha defendido que el centro precisa "no sólo el tratamiento contra las termitas", sino "obras de rehabilitación, ya que es el único módulo que no ha sido rehabilitado".

La diputada socialista ha señalado también que los trabajadores trabajarán en los otros módulos del centro hasta que las obras acaben y los pacientes vuelvan. "Porque van a volver, y el diputado de Podemos lo sabe aunque haga de la política un ejercicio cínico de demagogia", ha apostillado.

En cuanto al comienzo de las obras, Silvia Abascal ha recordado que la vicepresidenta ya explicó el estado del trámite administrativo como respuesta a una pregunta de Podemos y ha puntualizado que sus diputados, entonces, "no plantearon más dudas al respecto".

Con ello, la diputada socialista considera "probado" que a Alberto Bolado "lo que menos le interesa es velar por la integridad física y el bienestar de los residentes del CAD de Sierrallana y sus trabajadores", porque, a su juicio, "está mucho más interesado" en la estrategia de "atacar al Gobierno aunque para ello pongan en peligro a las personas".