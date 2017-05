Bezana quiere poner en marcha este año un mercado semanal

Santa Cruz de Bezana, 29 may (EFE).- El equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana (PSOE, PRC, ADVI e IU-Ganemos) está trabajando para poner en marcha este año en el municipio un mercado semanal, que no sería textil, sino de artesanía, productores locales y alimentación, y que contaría con unos veinte puestos.

Según ha explicado a Efe el alcalde, Pablo Zuloaga, el proyecto se encuentra en una fase inicial, de encuentros y reuniones, como la que celebra este lunes la mesa local del comercio con representantes de la asociación de comerciantes del municipio y para acordar el reglamento de funcionamiento del mercado.

Tras este encuentro, el próximo jueves, día 1 de junio, se celebrará una reunión abierta y "más amplia" con todo tipo de comerciantes de Santa Cruz de Bezana, hosteleros y demás sectores, para que conozcan las diferentes propuestas de ubicación que se manejan y para que aporten su opinión y sugerencias.

Zuloaga ha asegurado que los comerciantes están "interesados" en la puesta en marcha de esta iniciativa y que los vecinos "también" y ha indicado que algunos de ellos han hecho, incluso, llegar propuestas al Consistorio.

"Es un proyecto que nos gusta mucho al equipo de gobierno y que se considera de interés para dinamizar la vida comercial y social del municipio", ha apuntado el primer edil.

El planteamiento inicial es que este mercado semanal tenga lugar los sábados y que durante diez meses del año se celebre en la localidad de Bezana y, en los dos meses de verano, en Soto de la Marina.

Para el alcalde, es "un paso más" en la idea de que Santa Cruz de Bezana ofrezca "cada vez más y mejores" servicios a los vecinos y se pueda "romper" con esa concepción de "ciudad dormitorio" que se tiene del municipio, que a él "no le gusta nada".

Y es que ha afirmado que el actual equipo de gobierno está "demostrando" que el municipio es "mucho más" y como ejemplo ha puesto el acondicionamiento y adecuación de los locales sociales de los siete pueblos del término municipal para que los vecinos puedan usarlos y disfrutar de actividades formativas, lúdicas y culturales.

También ha considerado que los vecinos ahora "conocen y disfrutan" su municipio, especialmente, dos sectores de edad que habían estado "más abandonados", los mayores y los jóvenes.

"Este municipio es el segundo más joven de Cantabria y hasta que este equipo de gobierno no tomó el relevo no se habían desarrollado políticas de juventud y no había habido en el presupuesto una partida para ello", ha dicho.

A lo que ha añadido que "ahora la hay" y se desarrollan ciclos formativos, lúdicos y culturales para que los jóvenes puedan acudir a espacios municipales a disfrutar de su tiempo de ocio.