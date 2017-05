Escuelas deportivas municipales de Polanco celebran fiestas de clausura curso

Santander, 29 may (EFE).- Las escuelas deportivas y actividades de gimnasia rítmica, kárate y ajedrez del Ayuntamiento de Polanco celebrarán los próximos 2, 3 y 5 de junio sus respectivas fiestas de clausura del curso 2016-2017, con la disputa de torneos-exhibición que llevarán a cabo en los pabellones Requejada y Polanco.

Así, la escuela deportiva municipal de gimnasia rítmica lo hará el viernes 2 de junio, a partir de las 18.00 horas, con una exhibición de los cuatro grupos de edad en las que están divididas las alumnas (unas 60 niñas), a la que se añadirán una demostración a cargo de una selección de cuatro integrantes de los distintos grupos.

La escuela deportiva municipal de kárate clausura el curso en el pabellón de Requejada con una exhibición el sábado 3 de junio, a partir de las 16.30 horas, y con la disputa de III Torneo de kárate Ayuntamiento de Polanco ante las escuelas de Suances y Torrelavega que han sido invitadas al evento.

Además, la actividad de ajedrez, que desarrollan los centros educativos Pérez Galdós y La Milagrosa, cerrará su curso con la disputa de un torneo escolar en el pabellón de Polanco el próximo lunes 5 de junio, a partir de las 17.00 horas, con la participación de jugadores sub 8, sub 10 y sub 13.