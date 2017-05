Guardia Civil localiza en Puente Viesgo animales disecados sin autorización

Puente Viesgo, 29 may (EFE).- El Seprona (Servicio de Protección de la Naturaleza) de la Guardia Civil ha localizado en una explotación de la localidad de Puente Viesgo diversas especies cuya caza está permitida y otras que no se pueden cazar, tanto disecadas como vivas, y en las que no se ha acreditado su posesión legal.

La Guardia Civil señala en una nota de prensa que los agentes inspeccionaron la explotación ante la existencia de numerosas jaulas con aves y otros animales y en un garaje anexo encontraron disecados un armiño blanco, un faisán, un águila ratonera y un zorro, además de numerosos trofeos de caza y pieles de diferentes animales, como de jabalí, entre otras cosas.

Tampoco se pudo acreditar el origen lícito de dos jabalíes adultos puros y ejemplares de codorniz que se encontraban vivos en una jaula.

Por ello, los agentes del Seprona han elaborado un informe denuncia para remitirlo a la Consejería de Medio Rural, Pesca y Alimentación del Gobierno de Cantabria.