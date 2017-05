Juez inhabilita directivo de Sodercan por gestión anterior en sector privado

Santander, 29 may (EFE).- El Juzgado de lo Mercantil ha declarado culpable el concurso de Grupo Digital 2006 en una sentencia en la que inhabilita a quien fue administrador de esta empresa de comunicación y actual director de Internacionalización de Sodercan, Víctor Gijón, por la tardanza en presentar concurso de acreedores.

Se trata de una inhabilitación para administrar bienes ajenos, representar a cualquier persona, o ejercer el comercio, y tener cargo o intervención directa administrativa o económica en compañías mercantiles o industriales durante un periodo de dos años.

Esta condena de inhabilitación no es firme, puesto que ésta es una sentencia en primera instancia y Víctor Gijón ya ha adelantado que recurrirá ante la Audiencia de Cantabria.

En declaraciones a Efe, Gijón ha insistido en que no hay tal inhabilitación mientras la sentencia no sea firme y ha señalado que se le condena "por un hecho formal", como es "el retraso en la presentación del concurso de acreedores" hace siete años.

"Recurriré en tiempo y forma", ha apuntado el director de Internacionalización de Sodercan, que asegura que, en todo caso, la inhabilitación de esta sentencia no afecta a sus actuales funciones en la empresa pública.

Y ello porque, según explica, la inhabilitación es "para cargos de administrador", una función que él no ejerce en Sodercan. "Yo no soy administrador de Sodercan, soy un trabajador y no administro nada ni tengo poderes de ningún tipo", ha aseverado.

La sentencia del Juzgado de lo Mercantil, que se ha conocido hoy y que tiene fecha del pasado 16 de mayo, declara culpable el concurso de Grupo Digital 2006 por el retraso en solicitarlo.

Además de la inhabilitación, impone a Gijón, que era administrador de esta empresa, la pérdida de cualquier derecho que tuviera como administrador concursal o de la masa, pero no condena en costas.

Tanto el Ministerio Fiscal como la administración concursal habían solicitado que se declarara culpable este concurso. El juez no acepta otras demandas de estas partes, como la imposición de una indemnización.

Además, el juez rebaja la petición que hacen el Ministerio Público y los administradores de inhabilitación, que fue de tres y cinco años, en cada uno de estos casos.

El juez entiende que la solicitud de concurso, en enero de 2012, está fuera del plazo de la Ley Concursal, y alude a la negativa situación patrimonial y a que hubo un incumplimiento generalizado de las obligaciones tributarias desde el último trimestre de 2010, y de la Seguridad Social y de salarios al menos desde julio de 2011.

La sentencia niega que se produjera una salida fraudulenta de bienes por el pago realizado a un proveedor con una subvención, y por ello rechaza la petición de indemnización por daños y perjuicios.

Podemos e Izquierda Unida ya se han pronunciado en sendos comunicados de prensa sobre esta sentencia, y han pedido al Gobierno que destituya a Víctor Gijón como director de Internacionalización de la empresa pública Sodercan.

Podemos se ha dirigido directamente al presidente regional, el regionalista Miguel Ángel Revilla, y ha advertido de que "es inadmisible" que el Ejecutivo "consienta que siga al frente" de ese departamento.

Para el diputado de Podemos Alberto Bolado, Revilla "tiene que actuar de inmediato contra los responsables de este nombramiento", ya que, "si lo sabía, él también es responsable y, si no lo sabía, debería de haber estado informado".

Por ello, a su juicio, el presidente "tiene que tomar medidas rotundas contra la responsable directa de este nombramiento", que "no es otra que la vicepresidenta, Eva Díaz Tezanos" (PSOE).

"Es una tragedia que la empresa que tiene encomendado promover el desarrollo industrial de Cantabria esté en unas manos como las de Víctor Gijón y Salvador Blanco, cuya gestión ha sido cuestionada de manera reiterada tanto por la justicia como por la propia Intervención General de Cantabria", ha dicho Bolado, que critica que, "mientras tanto, Revilla esté mirando para otra parte".

Izquierda Unida también exige la destitución del responsable de Internacional, porque cree que la sentencia le impide "ética y moralmente" estar al frente de un departamento en el que tiene relación con otras empresas.

"¿Con qué autoridad va a establecer líneas de trabajo con las empresas de cualquier sector de Cantabria alguien a quien la propia justicia le considera incapacitado para la gestión de una empresa privada?", indica IU.

Esta formación se pregunta "qué le debe el PSOE a Víctor Gijón para mantenerlo contra viento y marea pese a su historial".