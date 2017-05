Buruaga propone un contrato social por Cantabria para "acelerar" recuperación

Santander, 30 may (EFE).- La presidenta del PP cántabro, María José Sáenz de Buruaga, ha propuesto un "contrato social por Cantabria" cuyo principal objetivo es "acelerar la recuperación y el crecimiento".

Así lo ha planteado Buruaga durante la reunión mantenida con el presidente de la CEOE-CEPYME, Lorenzo Vidal de la Peña, y otros miembros del empresariado. Un encuentro con el que ha dado inicio a una ronda de conversaciones con los agentes económicos y sociales de la región.

Buruaga ha señalado que, además de acelerar la recuperación y el crecimiento, ese contrato social, debe servir para "intensificar la cantidad y calidad del empleo, para garantizar la sostenibilidad de nuestra red de solidaridad social" y también para "afrontar los retos de futuro de Cantabria".

La presidenta de los populares cántabros, que ha calificado la reunión de "fructífera y enriquecedora", ha subrayado que el PP ofrece a los agentes económicos y sociales "diálogo y escucha", así como unas "prioridades económicas y sociales claras y actualizadas".

Pero, sobre todo, ha indicado que el PP "ofrece diálogo político y mucha más y mejor concertación social".

Según Sáenz de Buruaga, buscar soluciones a los "verdaderos" problemas de Cantabria y "definir un proyecto de región", requiere "escuchar a quienes hacen y construyen región" y no puede hacerse "dando la espalda a la sociedad de Cantabria".

Además, ha aprovechado para hacer un diagnóstico de la situación por la que atraviesa la comunidad autónoma. En este sentido ha señalado que es "más que preocupante" y ha indicado que "falta dinamismo económico", se está dando una "débil" recuperación del mercado de trabajo y hay "riesgos" para la sostenibilidad del sistema de bienestar.

Todo ello, según ha subrayado, debido a "una falta de dirección política y estrategia", porque el Gobierno "mira para otro lado incapaz de asumir su responsabilidad y de plantear un horizonte de futuro".

Para Sáenz de Buruaga, la actual legislatura "amenaza con convertirse en una oportunidad perdida para la recuperación y modernización de Cantabria".

Por su parte, el presidente de CEOE-CEPYME, Lorenzo Vidal de la Peña, ha señalado que el hecho de que la primera visita de la presidenta del PP de Cantabria sea a la organización que representa al empresariado, "envía un mensaje positivo".

Para Vidal de la Peña, significa que el principal partido de la oposición en Cantabria y partido en el Gobierno en España "sitúa a la empresa en el eje de la política económica, algo que debiera ser obvio pero que no siempre lo es".

"No se puede hablar de crear empleo y no hablar con la empresa, no se puede hablar de la formación de futuros trabajadores y no contar con la empresa, ni de crecimiento sin contemplar la estabilidad que la empresa necesita", ha señalado el presidente de CEOE-CEPYME, según informa el PP en nota de prensa.