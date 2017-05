Gobierno acepta la renuncia de Víctor Gijón al cargo tras sentencia mercantil

Santander, 30 may (EFE).- El Gobierno de Cantabria (PRC-PSOE) ha aceptado la renuncia del director de Promoción y Desarrollo Internacional de Sodercan, Víctor Gijón, tras la sentencia del Juzgado de lo Mercantil que le inhabilita para administrar bienes ajenos y declara culpable el concurso de una empresa que administró.

Así lo ha confirmado a los periodistas la vicepresidenta regional y presidenta de Sodercan, Eva Díaz Tezanos (PSOE), antes de asistir a un acto en la Universidad de Cantabria.

Antes de ese anuncio, la vicepresidenta junto al consejero delegado de Sodercan, Salvador Blanco, habían mantenido un encuentro con Víctor Gijón, en el que éste puso su cargo a disposición del Gobierno tras la sentencia dada a conocer ayer.

"Creo que le honra su puesta a disposición de su responsabilidad. Le honra porque (Víctor Gijón) me trasladaba que en ningún caso quiere restar valor a la magnífica labor que está desarrollando Sodercan en esta legislatura, que tiene una gestión importante y, sobre todo, está siendo un pilar de apoyo para el tejido productivo y empresarial de nuestra comunidad", ha explicado la vicepresidenta a los periodistas.

Y ha precisado que la salida de Víctor Gijón de Sodercan no es un cese, porque no es un alto cargo del Gobierno sino que tiene "otro contrato en la sociedad desarrollo regional". "Por lo tanto, no me corresponde a mí el cese", ha matizado.

La resolución del Juzgado de lo Mercantil declaró culpable el concurso de Grupo Digital 2006 e inhabilitó a quien fue administrador de esta empresa de comunicación, Víctor Gijón, por la tardanza en presentar concurso de acreedores.

La sentencia indicaba que la inhabilitación era administrar bienes ajenos, representar a cualquier persona, o ejercer el comercio, y tener cargo o intervención directa administrativa o económica en compañías mercantiles o industriales durante un periodo de dos años.

Antes de que la vicepresidenta haya dado a conocer la aceptación de la renuncia de Víctor Gijón, el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, consideró que aunque la actividad por la que Gijón ha sido condenado no tiene nada que ver con el desempeño de su labor en el Gobierno, esa sentencia "le inhabilita para seguir en el puesto".

"Cuando hay una persona en cualquier responsabilidad del Gobierno que tiene una condena, hay que actuar en consecuencia", ha afirmado Revilla a preguntas de RTVE en un acto sobre innovación, y se ha mostrado seguro de que el PSOE iba a "estar a la altura de las circunstancias".

En este sentido, el presidente cántabro apuntó como "lógica" la dimisión de Gijón. "Si no como decisión propia del afectado, que es lo que procede en estos casos, que el partido (PSOE) tome la medida lógica, que no es otra que la dimisión", ha opinado Revilla en relación a que Gijón es también militante socialista.

También el presidente cántabro ha recordado que el PSOE tiene un código ético "parecido" al del PRC, que ha subrayado que es "muy riguroso".