Aquino: "Creo que he encontrado mi sitio y mi momento"

Santander, 31 may (EFE).- El delantero del Racing de Santander Dani Aquino ha reconocido, en rueda de prensa, que hasta él mismo se ha sorprendido de la temporada que está realizando, pero ha explicado que cree que el éxito se debe a que en Santander ha encontrado su "sitio y momento".

"Todo el mundo me ha dado la posibilidad de ser yo mismo, siempre quiero más y este año que he tenido continuidad quiero devolver ese cariño, no solo por mí, sino por toda esa gente que cuando parecía que estaba muerto ha confiado en mí", ha añadido el jugador murciano.

En cuanto a la eliminatoria frente al Villanovense, Aquino ha destacado que es un equipo "muy parecido" al Racing, un conjunto "perro" que tiene buenos jugadores de la categoría. "Esto son los playoffs donde se pelea cada balón y al final los detalles van a marcar la diferencia", ha aseverado.

El delantero verdiblanco ha manifestado que el campo no les condicionará porque tiene "buenas dimensiones", ni tampoco el calor ya que se jugará a "una buena hora", las 19.00 horas del próximo domingo.

Aquino ha señalado que lo normal es que en esta eliminatoria haya menos goles que en el anterior cruce ante el Rayo Majadahonda, aunque no descarta que si el equipo "ve sangre" vaya a por ello.

"Ojalá se nos dé igual pero hay que pelear y estar vivo hasta el final" ha matizado Dani Aquino, que considera que es importante marcar fuera de casa "sobre todo sabiendo que la vuelta es en nuestro estadio".