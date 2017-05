Sindicatos convocan movilizaciones por traslados del CAD de Sierrallana

Santander, 31 may (EFE).- Los sindicatos del comité de empresa y de la Junta de Personal del Gobierno (UGT, CCOO, CSIF, SIEP y TU) van a impulsar movilizaciones contra la decisión del Ejecutivo de trasladar a 24 residentes del Centro de Atención a la Dependencia (CAD) de Sierrallana a una residencia concertada (Fundación Asilo).

Las movilizaciones se iniciarán el próximo viernes, 2 de junio, con una concentración de trabajadores y de familiares de los residentes ante la sede del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (Icass), de 9.30 a 10.30 horas.

A continuación está prevista una manifestación hasta el edificio del Gobierno regional en la calle Peña Herbosa de Santander, donde comenzará una concentración de protesta, a partir de las 12.00 horas.

El 8 de junio se ha convocado una concentración de delegados sindicales ante la sede del Gobierno de Cantabria, para que coincida con la reunión del Consejo de Gobierno a las 9.00 horas.

Y el jueves 15 de junio habrá paros en todos los turnos de trabajo del CAD de Sierrallana: de 8.30 a 10.30 horas en el turno de mañana, de 15.00 a 17.00 horas en el de tarde, y de 22.00 a 00.00 horas en el de noche.

El presidente del comité de empresa del Gobierno, Carmelo Renedo, ha criticado que el traslado de 24 residentes del CAD de Sierrallana es una decisión "política" y "unilateral", que se ha adoptado "con ocultismo" y por "oscuros intereses".

Renedo ha advertido de que las movilizaciones no serán las últimas si el Gobierno regional no rectifica y suspende el traslado de los residentes, del que "no se sabe aún cuándo se va a llevar a efecto".

"El Instituto Cántabro de Servicios Sociales está jugando con los sindicatos al gato y al ratón porque seguimos sin saber cuándo se va a realizar, cómo se va a organizar y en qué condiciones, signo evidente de que esta decisión es meramente política, con oscuros intereses y muy costosa", ha dicho Renedo.

El presidente del comité ha dicho que el desembolso por cada residente trasladado a la Fundación Asilo vendrá a suponer unos 4.000 euros mensuales.

Los portavoces sindicales han insistido en que ni los trabajadores ni los familiares de los residentes están de acuerdo con la decisión del traslado, "impuesta por la dirección del Icass".

Además, según Renedo y el presidente de la Junta de Personal, José Luis del Barrio, el traslado "es innecesario" y se sustenta en un documento "que no dice nada" y que no lo justifica.

"Es más, existen informes técnicos del propio Icass que se contradicen", han afirmado Renedo y Del Barrio.

Los sindicatos del Gobierno han criticado que el traslado de los residentes se prevé "sin licitación alguna" y se justifica por unas tareas de fumigación y unas obras de las que no se sabe cuándo se realizarán.

Han agregado que, en todo caso, no se garantiza que los residentes regresarán al CAD de Sierrallana antes de que termine la actual legislatura.

"Cuando solicitamos al propio Gobierno de Cantabria que confirme por escrito que el traslado será temporal, no quiere saber nada", han avisado los portavoces sindicales, para quienes "en esta decisión hay mucho más que unas obras o unas tareas de fumigación".

También han señalado que el Gobierno de Cantabria está prometiendo que la plantilla del CAD de Sierrallana se mantendrá, "pero nadie en su sano juicio pueden pensar que será así con 24 residentes menos en dos años", ha advertido Renedo,

Los portavoces sindicales han explicado que en este centro trabajan 176 personas para atender a un centenar de residentes, aunque su capacidad es para 120.