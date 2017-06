Duelo entre "Oromo" y "Céfiro" en la carrera principal

San Sebastián, 1 jun (EFE).- El hipódromo de San Sebastián da mañana viernes el banderazo de salida a su temporada 2017, desde las 11.10 horas, con un programa de cinco carreras de caballos válidas para las apuestas nacionales Quíntuple Plus y Lototurf.

La principal, el premio Bar Ondarreta, con 1.400 metros, nueve participantes y dos favoritos, "Oromo" y el reciente doble ganador "Céfiro".

El doce veces ganador "Oromo" ya sabe lo que es vencer en la pista de hierba guipuzcoana y viene de mostrar forma en un lote de más entidad que el de este día. "Céfiro", sin embargo, ha sumado sus seis primeros puestos en otros hipódromos, pero llega en una condición óptima (dos éxitos consecutivos en Madrid) y en lotes de una calidad parecida a la de hoy.

El actual campeón de jockeys, Borfa Fayos, se subirá a "Oromo", que lucirá la mantilla 1 y los colores de la santanderina cuadra Río Cubas, mientras que el aprendiz Víctor Valenzuela montará a "Céfiro", número 4 de la carrera, con la chaquetilla de la cuadra La Toledana.

Además de esta pareja, otros elementos a considerar son "Mind the Gap" (mantilla 5), un velocista de alto valor que parece en recuperación tras una racha de grises resultados, y el potro de tres años "Not Now Dick" (número 8), con posibilidades de progreso.

La reunión comenzará con un hándicap de 2.200 metros que en principio parece que pasa por "Caramba" (mantilla 1) y "Canttylla" (2). Una milla para potros de tres años se disputará a continuación, con "Chambery" (2), "Llerena" (3) y "Larón" (4) como bazas más importantes.

También son 1.600 metros los que recorrerán los ocho caballos de la tercera, una prueba de venta donde la victoria no debería salir de "Acamante" (1), "Bilbo" (3), "Hulcolt" (4) y "Stormy Dance" (6).

Ya en la Lototurf, de nuevo un hándicap de 2.200 metros, gusta especialmente la opción del reciente ganador "Mercenary" (4), el número 4 de la prueba, sin olvidar la baza de "Imposant" (3), elemento aún poco corrido y con valor por descubrir.

Los favoritos para el boleto de la Quíntuple Plus son por tanto:

1ª Carrera: 1 - 2

2ª Carrera: 2 - 3 - 4

3ª Carrera: 1 - 3 - 4 - 6

4ª Carrera: 3 - 4

5ª Carrera: 1 - 4

5ª C. (2º): 1 - 4.