Fapa pide que se eliminen los horarios reducidos de junio y septiembre

Santander, 1 jun (EFE).- La Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (Fapa) de Cantabria ha pedido a la Consejería de Educación que cumpla "el acuerdo alcanzado hace un año" para que la jornada escolar sea la misma en todos los niveles, por lo que pide eliminar el horario reducido de septiembre y junio.

Tras un encuentro que Fapa mantuvo ayer por la tarde, en un comunicado, la federación traslada su "queja" de que aún se desconozca el contenido del calendario escolar del próximo curso 2007-2008, cuando asegura que es "algo fundamental en la planificación anual de las familias".

"No es de recibo que a estas alturas del año tengamos que asistir a un constante baile de fechas", añade Fapa, que exige que, de cara a los próximos cursos, el calendario escolar se conozca ya en el mes de marzo.

Fapa reitera su petición de que no se reduzca el horario escolar a final y principio del curso escolar, una medida que asegura que se acordó eliminar con la Consejería, pero que no se pudo implantar este ejercicio por "los compromisos adquiridos previamente en materia de transporte".

La federación aclara que no se intenta que los centros se conviertan en guarderías ni que se aumente la carga lectiva, si no que "es alto tan básico como posibilitar la conciliación y que las familias puedan coger vacaciones para disfrutar de ese tiempo con sus hijos, en lugar de verse obligadas a gastarlas por una reducción de ornada que no entendemos".