Gijón achaca su marcha a "utilización partidista" de la "nueva política"

Santander, 1 jun (EFE).- El director de Promoción y Desarrollo Internacional de Sodercan, Víctor Gijón, ha asegurado hoy que ha pedido que le "despidan" porque "era muy difícil" mantenerse en el cargo con la, a su juicio, "utilización partidista" que se ha hecho por parte de "la nueva política" de la sentencia que le condena.

Gijón, que continuará en su responsabilidad hasta que el Consejo de Administración de Sodercan o su consejero delegado, Salvador Blanco, tramiten su despido, ha añadido que salir de la sociedad pública se debe a una "decisión personal" y ha aclarado que nadie del Gobierno le ha pedido que deje ese cargo.

Víctor Gijón ha hecho estas declaraciones en una rueda de prensa, convocada para explicar los motivos por los que ha pedido su salida de Sodercan tras la sentencia del Juzgado de lo Mercantil que le inhabilita para administrar bienes ajenos por su actuación como administrador público del Grupo Digital 2006 y declara culpable el concurso de acreedores de esa empresa.

El aún director de Promoción y Desarrollo Internacional de Sodercan ha agradecido a su "amigo y jefe, por ese orden, Salvador Blanco", la "confianza" que le ha trasmitido, pero ha asegurado que se marcha porque no quiere "perjudicar el excelente y fructífero trabajo" que desarrolla la entidad dependiente del Gobierno cántabro.

Gijón ha detallado que al conocer la sentencia del Juzgado de lo Mercantil solicitó a los servicios jurídicos de Sodercan que le informara en qué podía afectarle y ha señalado que un informe de esos técnicos indica que "no surte ningún efecto" porque la resolución no es firme y no impide "que siga desarrollando el trabajo que venía desarrollando".

"Si pongo mi responsabilidad a disposición del Gobierno es para que las interpretaciones retorcidas, en algunos casos falsas de toda falsedad y que se ha prodigado en los últimos días desde distintos ámbitos políticos, no afecten negativamente al funcionamiento y a la actividad de esta empresa pública. Y, por supuesto, lo hago para dejar a salvo mi honorabilidad", ha apostillado Víctor Gijón.

Ha precisado que no es alto cargo del Gobierno y que, por lo tanto, no puede ser cesado en su responsabilidad, por lo que ha insistido en que su salida se pide "con un trasfondo político evidente".

"Lamento profundamente la utilización partidista que se ha hecho de mi actuación pasada como empresario, es desgraciadamente un ejemplo claro y una forma de actuar inquisitorial y demagógica, de eso que algunos llaman la nueva política y a mí, personalmente, me parece la peor de las viejas políticas", ha aseverado.

Ha insistido en que mucho de lo que ha leído estos días, tras la sentencia que le inhabilita dos años, ha sido "falso". "Y de alguna manera, si es cierto que con esa campaña era muy difícil seguir manteniendo mi actividad en Sodercan y salvar a Sodercan de todas esas críticas", ha añadido.

Gijón, que ha recordado las acciones llevadas a cabo en Sodercan desde que llegó hace dos años, se ha mostrado "orgulloso" de haber trabajado y aportado su "granito de arena" para mejorar el sector empresarial cántabro desde la empresa pública y ha dado las gracias a sus compañeros en estos dos años.

También ha señalado que mañana se reunirá el Consejo de Administración de Sodercan, en el que no sabe si se tratará su salida, pero en el que sí ha dicho que se va a analizar un acuerdo importante, el que se va a suscribir con Sidenor.

"No me gustaría que en vez de estar hablando de Sidenor o de otras empresas, que están funcionando con proyectos importantes, estemos hablando de si yo me tengo que ir o me tengo que quedar", ha concluido.