Piélagos trabaja con grupos solución para escuelas infantiles de Boo y Renedo

Renedo, 2 jun (EFE).- El equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Piélagos (PSOE-PRC) está trabajando con los grupos políticos de la oposición para "intentar solucionar" y "buscar una salida" que de viabilidad a las escuelas infantiles de Boo y Renedo.

En declaraciones a Efe, la alcaldesa del municipio, Verónica Samperio, ha afirmado que se están manteniendo conversaciones para, "entre todos", encontrar una salida a estas escuelas, cuya gestión ha sido asumida desde su apertura por tres empresas que, finalmente, han resuelto sus respectivos contratos por falta de rentabilidad.

Samperio ha considerado que la solución "probablemente" sea que pasen a ser guardería y ludoteca, aunque ha apuntado que para adjudicar su gestión se deberá plantear la inclusión de un proyecto educativo.

Tampoco ha descartado que se pueda establecer "una financiación mixta" o "una gestión conjunta" para su funcionamiento, en la que participe el Ayuntamiento de Piélagos, si bien ha remarcado que para adoptar una decisión al respecto se ha encargado un estudio de viabilidad en torno al futuro de estas escuelas.

Ese estudio, ha indicado la primera edil, debe recoger las necesidades de las familias del municipio, entre otras cosas, porque es necesario conocer "a qué se enfrenta" el Consistorio para dar viabilidad a largo plazo a este servicio.

Es por lo que ha afirmado que es "complicado adelantar algo" sobre la gestión futura de las escuelas infantiles de Boo y de Renedo, aunque ha insistido en la "importancia" de "trabajar todos" para buscar una salida a estas instalaciones.

Sobre estas escuelas ha hablado hoy también el portavoz de AVIP, Luis Sañudo, quien en una nota de prensa ha lamentado que, tras reunirse con padres y trabajadores, su grupo municipal "no haya sido informado ni convocado" a los encuentros que con ellos ha mantenido el equipo de gobierno.

Según Sañudo, los padres "mayoritariamente" desean que las escuelas no sean guarderías y ludotecas y ha criticado que "todavía" no se haya presentado un estudio económico comparativo entre las dos posibilidades de funcionamiento.

En opinión de AVIP, el motivo por el que las escuelas no son rentables es que "no se de un servicio de calidad y no exista un ratio de alumnos adecuado".

Además, ha recordado que su grupo ha planteado que el Gobierno de Cantabria pudiera colaborar a través de un convenio, aunque ha apuntado que "existen más alternativas" como "la correspondiente" dotación presupuestaria municipal.

"Tenemos claro que la solución no pasa por cambiar el objeto o la calificación a las escuelas infantiles", ha añadido.

Por su parte, el edil de IU en el Ayuntamiento de Piélagos, Rubén Vicente Carrillo, ha remarcado en una nota el compromiso de la formación con la "supervivencia" de estas escuelas y ha opinado que esta situación es el resultado de la "nefasta" gestión de las empresas que las han gestionado.

Pero también, ha considerado, de una "pésima" dirección política, tanto del anterior equipo de gobierno (PP) como del actual.

Bajo su criterio, PSOE-PRC ha mostrado una "leve" voluntad de negociación y le ha exigido que "paralice totalmente" lo que ha calificado como "el proceso de transformación" de las escuelas infantiles en guarderías-ludotecas.

Además, Carrillo ha pedido una mesa negociación con las familias, trabajadores y partidos políticos para buscar una solución "consensuada" y ha reiterado que, dentro de las "varias vías posibles" para su mantenimiento, IU defiende la municipalización como "mejor" opción para "asegurar" el proyecto educativo a largo plazo.