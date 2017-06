El Palacio de la Magdalena acogerá tres foros deportivos la próxima semana

Santander, 3 jun (EFE).- El Palacio de la Magdalena acogerá la próxima semana tres foros deportivos dentro del programa social de la Copa del Mundo de Vela, que mañana celebra su acto de inauguración.

El primero de los foros será el lunes bajo el título "Fútbol e imagen de ciudad", promovido por Be Up, en el que se analizará la influencia del deporte en general y el fútbol, en particular, en la organización de las ciudades y en su proyección.

Participarán en este encuentro Jesús Vázquez, mánager del Baskonia-Alaves Group; el escritor Galder Reguera; el director de RTVE en Cantabria, Juan Carlos de la Fuente y el entrenador del Real Racing Club, Ángel Viadero.

En la jornada del martes, día 6, se desarrollará el foro "El Deporte femenino, indicador de modernidad de un país", que incluirá una mesa redonda con la participación de Ana Rossell, CEO de AR10 y presidenta del Club Deportivo Tacón; el presidente de Ingesport Gabriel Sáez; la vigente campeona olímpica de salto de altura Ruth Beitia; Jaime Lissavetzky, presidente de la Fundación España Activa; y Paloma del Río, coordinadora de patrocinios y federaciones en la dirección de Deportes de TVE.

En este mismo foro, promovido por Ingesport y Go Fit, estarán además Eva Moral, triatleta parlímpica; Verónica Cuadrado, jugadora de la Selección Española de Balonmano; la regatista Berta Betanzos y el atleta Fermín Cacho.

Las personas interesadas en acudir a este segundo foro pueden reservar su plaza a través del teléfono 942 090 107 o en el correo electrónico Jorge.davila@go-fit.es.

Las jornadas finalizarán el jueves, 8 de junio, con "Runner o lesionado. Claves del éxito", promovida por Marisma Wellness, que abordará las claves del éxito para practicar el running sin lesionarse, así como consejos de entrenamiento.

En esta última sesión estarán presentes el médico y fundador de Corriendo desde Cero, Rafa Hervás; Eduardo Padilla, podólogo deportivo y especialista en lesiones en carrera y marcha a pie; Manel Lebron, licenciado en Ciencias de la Actividad Física, y Joaquín Beytia, responsable de Marketing y entrenador personal de Marisma Wellness.

El concejal de Deportes, Juan Domínguez, ha animado a los ciudadanos a participar en las jornadas,de carácter gratuito y entrada libre hasta completar aforo, y ha destacado la implicación de las empresas y centros deportivos locales en el programa de la Copa del Mundo de Vela con una propuesta que "ayudará a diversificar la actividad lúdica y cultural paralela a las regatas".