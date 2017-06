IU de Laredo acusa al equipo de gobierno de externalizar estudios sin éxito

Laredo, 4 jun (EFE).- Izquierda Unida de Laredo ha acusado al alcalde y a la edil de Obras, Juan Ramón López Visitación, y Rosalina López Visitación, respectivamente, de encargar sin éxito "todos los proyectos municipales" a técnicos externos, a pesar de existir en el Ayuntamiento personal "sobradamente capacitado".

Según indica IU en un comunicado, el último caso se ha producido con el estudio para la remodelación del edificio del antiguo ayuntamiento que cree que "podría estar repleto de irregularidades".

En este sentido, asegura que la edil de Obras explicó que la actuación "tendría un pequeño retraso" debido a problemas de desplazamiento de "un tabique y la apertura de las puertas" del edificio.

Izquierda Unida considera "inaceptable" esta circunstancia, porque estos errores acarrearían un "incumplimiento" de la ley de espectáculos públicos y de las normas de evacuación, dada la obligatoriedad de construir una nueva escalera debido al tamaño de uno de los espacios de la planta superior.

Una serie de "errores" en el proyecto que, a juicio de Izquierda Unida, demuestra la "incompetencia, dejadez y falta de compromiso del equipo de Gobierno del PSOE con sus ciudadanos", a la hora de "malgastar el dinero público sin ningún tipo de criterio, improvisando sobre la marcha y dejando chapuza tras chapuza".

"Pero no pasa nada, ya habrá quien culpe a IU, a la oposición o al empedrado de estos errores. Ya nos tienen más que acostumbrados. No sería nada sorprendente que se escudaran en los técnicos municipales. Los hermanos López utilizarán cualquier excusa con tal de no asumir ninguna responsabilidad", añade.

Al proyecto de rehabilitación del antiguo ayuntamiento se suma el estudio de puesta a punto de la piscina municipal encargado a otra empresa externa, que también contenía "errores" al plantear la "apertura de huecos" en una fachada protegida.

"Nuestros dirigentes locales no dudaron en culpabilizar al Plan General de Ordenación Urbano, pero no a su proyecto", remarca Izquierda Unida, que también alude al plan de remodelación del campo de fútbol.