El Festival de Santander comienza la venta de entradas para su 66 edición

Santander, 5 jun (EFE).- El Festival Internacional de Santander (FIS) ha comenzado la venta anticipada de entradas sueltas para los espectáculos de su 66 edición, con un descuento del 5 por ciento para los espectáculos programados en el Palacio de Festivales hasta el 5 de julio.

El FIS destaca hoy, en una nota, que hasta esa fecha se podrán adquirir entradas por menos de 29 euros para asistir al concierto inaugural del 5 de agosto con Juan Pérez Floristán junto a la BBC Philharmonic Orchestra, bajo la batuta de Juanjo Mena o para el "Requiem" de Verdi (domingo 27) con grandes voces como la de la mezzosoprano Daniela Barcellona, acompañadas por el Orfeón Donostiarra y la Philharmonique du Luxembourg.

También se podrá acudir por ese precio a la última cita sinfónica el jueves 31 de agosto con la Cincinnati Symphony Orchestra y la "Primera Sinfonía" de Brahms y al recital de la pianista china Yuja Wang y el violinista griego Leonidas Kavakos (7 de agosto).

Por menos de 25 euros se podrá disfrutar de otras citas sinfónicas como la actuación de la Royal Philharmonic Orchestra, dirigida por Charles Dutoit (lunes 14 de agosto), o el concierto de Thomas Hengelbrock al frente a los Balthasar Neumman-Ensemble y Balthasar Neumman-Coro y Solistas (viernes 18 de agosto).

Desde 19 euros habrá localidades para la presentación por primera vez en España del proyecto "Las rutas de la esclavitud" de Jordi Savall (sábado 19 de agosto) y a los espectáculos de Danza con el Malandain Ballet Biarritz y "La Bella y la Bestia" (13 de agosto), y con el Víctor Ullate Ballet y su versión del mito de "Carmen" (24 de agosto).

A partir del mismo precio se venderán entradas para las actuaciones de Academy of Ancient Music (11 de agosto) y Academy of Saint Martin in the Fields Chamber Ensemble (15 de agosto).

Menos de 9 euros cuestan las entradas para el Ciclo de Cámara y Música Antigua con las actuaciones de Natalia Ensemble (8 de agosto), Cuarteto Casals (21 de agosto), Raquel Andueza junto a La Galanía (29 de agosto), y al estreno absoluto de "La isla desolada" (16 de agosto).

Según el festival, esta filosofía de precios reducidos hace posible que por cinco euros se pueda acudir al concierto de la Asian Youth Orchestra con la "Primera Sinfonía" de Mahler (martes 22 de agosto) o que los niños puedan disfrutar con los espectáculos familiares "Aire" y "El pájaro prodigioso".

Las entradas están a la venta en las taquillas del Palacio de Festivales de Cantabria y el Mercado del Este, el teléfono 942 22 34 34, la página web del Festival www.festivalsantander.com, el canal de venta de entradas de Liberbank y el servicio por teléfono de la entidad 902 106 601, así como los centros comerciales con punto de venta de entradas de El Corte Inglés.