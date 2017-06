Parlamento pide control del despilfarro de alimentos en comedores escolares

Santander, 5 jun (EFE).- El pleno del Parlamento de Cantabria ha aprobado hoy, con el apoyo de todos los grupos políticos, una proposición no de ley de Podemos para instar al Gobierno regional a realizar una auditoría sobre el "despilfarro" de alimentos en los comedores escolares y que se diseñe una herramienta para su control.

En el debate, todos los grupos parlamentarios han coincidido en denunciar la pérdida de alimentos como uno de los principales problemas a nivel mundial por su impacto ambiental, social y económico y ha estado de acuerdo en la necesidad de articular herramientas de concienciación desde la infancia.

El diputado de Podemos José Ramón Blanco ha señalado que el "despilfarro" alimentario en los comedores escolares y en comedores a cargo de las administraciones públicas se ha convertido en un "escándalo social", ante el que ha recordado que ya existen experiencias que demuestran la posibilidad de reducirlo.

Por ello, Blanco ha pedido al Parlamento que inste al Gobierno de Cantabria a realizar en el plazo de seis meses una auditoría sobre los alimentos que se desperdician en los comedores escolares de la región y a diseñar una herramienta de autocontrol, para reducir ese "despilfarro".

Podemos pide también que se identifiquen las oportunidades del aprovechamiento seguro de alimentos y las de valoración de la materia orgánica generado.

Por el contrario, el pleno ha rechazado una proposición no de ley de Ciudadanos para instar al Gobierno regional a implantar un "concursillo" para que funcionarios de carrera en el ámbito educativo puedan optar de manera temporal a aquellos destinos a los que hoy no tienen acceso por no ofertarse en el concurso de traslados.

La propuesta solo ha tenido el apoyo del PP, después de que Ciudadanos haya aceptado una enmienda de adicción, en la que los populares concretaban quiénes debían formar los tribunales para la concesión de las comisiones, abogaban por fijar unos criterios claros para ocupar cada plaza y por que se valoraran los méritos.

El portavoz de Ciudadanos, Rubén Gómez, ha explicado que su proposición no de ley responde al objetivo de facilitar la conciliación, ya que, según ha añadido, "no tienen lógica" que haya funcionarios que no pueda acceder a plazas cercanas a su lugar de residencia por ser temporales, que sean ocupadas por interinos.

Sin embargo, esta propuesta ha contado con el rechazo de PRC, PSOE y Podemos que han alegado, entre otros argumento, que la medida "contribuiría a fomentar la inestabilidad" de las plantillas al favorecer la movilidad de los profesores, en contra de la necesidad de "priorizar" los intereses de los alumnos.

También han recordado que las experiencias de este tipo que se han llevado a cabo en España se han producido en comunidades autónomas pluriprovinciales como Andalucía y las dos Castillas, con distancias mucho mayores que las de Cantabria y con niveles de interinidad "ligeramente" inferiores.

Y han alegado el escasa cantidad de funcionarios de carrera del ámbito de la educación que piden un cambio a través de una comisión de servicios por razones de conciliación familiar, de las que se conceden un gran parte, ha precisado el portavoz socialista, Víctor Casal.

La regionalista Teresa Noceda ha añadido que esta medida provocaría una "pérdida" de calidad en los centros educativos del ámbito rural, cuyas plantilla ha augurado que estarían formadas solo por interinos, mientras que la portavoz de Podemos, Verónica Ordóñez, ha advertido de que esta medida "complicaría" la gestión por parte de la Consejería de Educación.

Por otra parte, el consejero de Educación, Ramón Ruiz, ha considerado que sí es suficiente el número de días que dispondrán los profesores y los alumnos para realizar las actividades de recuperación y refuerzo para preparar las pruebas extraordinarias de las materias no superadas durante el curso.

"Con el buen profesorado que tenemos hay horas suficientes para que los alumnos alcancen los niveles deseados", ha insistido Ruiz, para quien esos días que hay entre las pruebas finales y las recuperaciones "no se pueden considerar como un periodo al margen de los nieve meses del curso".

María Teresa Noceda también ha inquirido a Ruiz sobre las medidas que se van a adoptar para evitar que se repitan los problemas del inicio del curso que a su juicio se han producido en el de 2016-2017; una premisa con la que no ha estado de acuerdo el consejero, ya que, en su opinión, no es cierto que hubiese "caos o precipitación" y los directores de los centros "hablaron de normalidad".

Según Ruiz, el próximo curso en Primaria estarán "todos los profesores en los centros" entre el 7 y el 8 de septiembre y el comienzo en Secundaria se podrá adelantar a los primeros días de la segunda semana de septiembre, al haberse realizado los exámenes extraordinarios en junio.

Y, al margen de que pueda asistir a inicios de cursos en los centros, el consejero ha precisado que la "inauguración institucional" del curso 2017-2017 tendrá lugar el 26 de septiembre.