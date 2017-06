Plantilla de limpieza en Altamira convoca huelga indefinida desde 10 de junio

Torrelavega, 5 jun (EFE).- Los trabajadores del servicio de limpieza y de jardinería del Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira iniciarán el próximo sábado 10 de junio una huelga general indefinida por el impago de sus salarios, apenas dos meses después de se alcanzará un acuerdo con la empresa.

En un comunicado, la delegada de personal de UGT en la empresa, Marta Cuesta, ha denunciado que Ozono de Contratas y Servicios "ha vuelto a las andadas", ya que tras pagar "casi todo" lo que debía a la plantilla a comienzos de abril y ser desconvocadas las movilizaciones, asegura que ahora mantiene nuevas deudas con los trabajadores.

En este sentido, Cuesta ha señalado que la plantilla se ha visto obligada a recurrir a las movilizaciones porque la empresa "no ha pagado ni un euro de los meses de abril y mayo".

Ha recordado que, tras tres días de paros parciales las jornadas del 10, 11 y 12 de marzo, UGT desconvocó el 29 de marzo la huelga general indefinida prevista desde el 1 de abril, después de abonar la empresa los salarios adeudados desde principios de este año.

No obstante, ha recordado que quedó pendiente de abonar la paga de beneficios de aquellos trabajadores que no la tenían prorrateada ni el sueldo del mes de agosto de 2016 a algunos trabajadores.

La delegada de personal de UGT afirma que la empresa "no paga y está desaparecida" porque ni siquiera se presentó a una mediación convocada por el Organismo de Resolución Extrajudicial de Conflictos Laborales (ORECLA) para resolver el conflicto.

Cuesta considera que "no es admisible" que una empresa concesionaria de un servicio público no abone los salarios de sus trabajadores "y pague cuando quiera y como quiera, además de no cumplir el convenio colectivo".

Por ello, insta de nuevo a la dirección del Museo de Altamira a "acabar con este sinsentido porque esto sólo supone un perjuicio para los trabajadores y usuarios".