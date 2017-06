Revilla:hay motivos para moción censura pero la de Podemos es brindis al sol

Santander, 5 jun (EFE).- El jefe del Ejecutivo cántabro, Miguel Ángel Revilla, ha opinado hoy que aunque "sí hay motivos" para presentar una moción de censura contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, la que ha planteado Unidos Podemos no es más que un "brindis al sol".

"Son fuegos de artificio, pero falta la mascletá", ha subrayado Revilla ante el Parlamento de Cantabria en respuesta a una pregunta que le ha formulado el diputado regional de Podemos Alberto Bolado, quien le ha reclamado que se posiciones públicamente en favor de la moción de censura.

Bolado ha criticado que Revilla adopte ante los medios de comunicación el papel de "tertuliano" en contra de la corrupción, mientras que en la Cámara cántabra se muestra como un "perfiliano", al ponerse "de perfil". "O se está a favor o en contra de la corrupción", ha señalado Bolado, subrayando que estar en contra pasa por apoyar la moción de censura.

Sin embargo, Revilla ha hecho hincapié en que la moción de Unidos Podemos "no está bien elaborada". En este sentido, el líder regionalista ha opinado que la moción "se ha hecho mal". Además, ha recordado que ni él ni su partido (PRC) están en el Congreso de los Diputados, porque si así fuera ya habría "definido" el sentido de su voto.

Revilla ha insistido en que una moción de censura es "una cosa muy seria". También ha enfatizado que "el 98 por ciento" de las mociones de censura que se presentan "salen" adelante, porque están bien preparadas.

En este caso, Revilla cree que la moción adolece de falta de reuniones previas con otras fuerzas de la oposición y de un candidato alternativo.

Entre los motivos que Revilla reconoce que existen para presentar una moción de censura contra Rajoy, destacan los casos de corrupción en el PP, lo que no es óbice para que considere que el líder de Podemos, Pablo Iglesias, no ha hecho "bien" las cosas y ha planteado la moción de censura para "tener 24 horas de autobombo", no para que "que salga" adelante.

Por otra parte, el consejero de Presidencia y Justicia, Rafael de la Sierra, ha afirmado que a lo largo de 2017 el Gobierno de Cantabria iniciará la elaboración del estudio para la implantación de software libre en la Administración autonómica.

De la Sierra ha respondido así a una pregunta formulada por Alberto Boladosobre las medidas adoptadas por el Gobierno para cumplir con la proposición no de ley aprobada por la Cámara cántabra.

De la Sierra ha explicado que actualmente el software libre "cohabita" con otros que no lo son. Y ha precisado que ya ha comenzado a hacerse un inventario del software existente.

Además, el diputado popular Francisco Rodríguez, ha preguntado al consejero de Obras Públicas, José María Mazón, sobre la modificación del cronograma del plan de carreteras.

Según Rodríguez, se está incumpliendo con la resolución del Parlamento que obliga a que cualquier modificación que se lleve a cabo esté avalada por informes técnicos y aprobada por la Cámara. Y ha pedido a Mazón que "se hagan las cosas bien, no sectariamente".

El consejero ha negado que se esté "alterando" el cronograma y ha enfatizado que las decisiones que se adoptan no obedecen a razones partidistas. "Se cree el ladrón que todos son de su condición", ha dicho Mazón.

También ha sido preguntada la vicepresidenta regional, Eva Díaz Tezanos, sobre las medidas adoptada para minimizar los impactos del vertido de combustibles en el río Deva, como consecuencia del accidente que se produjo el pasado 22 de mayo cuando un camión que transportaba combustible cayó al río.

Díaz Tezanos ha subrayado que la salud de las personas ha estado "rigurosamente protegida en todo momento" y que las consecuencias ambientales han sido "mínimas".

También ha declarado que se mantiene el reconocimiento de las aguas que viene realizando el Centro de Investigación del Medio Ambiente de Cantabria (CIMA) y que el alcance de lo ocurrido no ha sido "preocupante" gracias a la coordinación con el Gobierno de Asturias y la Confederación Hidrográfica, que ha permitido que no se viera afectada la fauna ni la salud de las personas.

Finalmente, Ramón Ruiz, a preguntas de Podemos, ha destacado que la bolsa de trabajo de la sociedad regional de Educación, Cultura y Deporte está "funcionando correctamente".

En contra de lo sostenido por Alberto Bolado, el consejero ha destacado que los trabajadores seleccionados de la bolsa de trabajo están "en las mismas condiciones que los fijos" y cobran el mismo salario.