El conservatorio despide el curso con un recital en el Palacio de Festivales

Santander, 6 jun (EFE).- Alumnos del Conservatorio Municipal Ataúlfo Argenta ofrecerán mañana, miércoles, en el Palacio de Festivales su tradicional concierto de fin de curso, en el que interpretarán piezas de Beethoven, Schumann, Joaquín Rodrigo o Scorpions, entre otros.

Con este concierto, que comenzará a las 19.00 horas en la Sala Argenta, los alumnos demostrarán sus progresos y los conocimientos y destrezas musicales adquiridos en el último curso, según ha explicado el Ayuntamiento de Santander en un comunicado.

La concejala de Cultura y Turismo, Miriam Díaz, ha explicado que será un concierto en dos partes que comenzará con las interpretaciones que ofrecerán alumnos de los talleres de Música Imaginaria y de Informática Musical, el Ensemble de Percusión Ataúlfo Argenta, y varios alumnos de piano, violín, fagot, flauta, saxo, contrabajo y acordeón.

En esta primera parte del concierto tocarán obras como "Españoleta", de Joaquín Rodrigo; "Mit Leidenschaftlichem Ausdruck" (Sonata nº 1), de Robert Schumann; "Tango" (Three Dances), de Michael Norris; o "Music for pieces of wood", de Steve Reich.

En la segunda parte del recital, los protagonistas serán los alumnos que conforman las bandas y orquestas de enseñanzas elementales y profesionales del Conservatorio, que contarán además con la colaboración del cuerpo de baile del centro de danza "Carmen Armengou".

Entre las obras que interpretarán figuran "España Cañí", de Pascual Marquina; "Shark Attack" y "Cap'n Jacks's Hornpipe", de K&D Blackwell; "Rock you like a Hurricane", de Scorpions; o "Allegretto Scherzando" (Sinfonía nº 8), de Beethoven.

La concejala de Cultura ha señalado que este concierto se suma a la agenda de recitales y actividades complementarias como talleres, exposiciones o charlas que organiza el Conservatorio Municipal Ataúlfo Argenta a lo largo de todo el curso para abrirse a la ciudad e invitar a los santanderinos a conocer su actividad.

Además, ha señalado que estas actividades permiten completar la formación de los alumnos, les ofrecen la posibilidad de experimentar el contacto con el público y fomentan la interacción entre el centro, la ciudad y otros agentes culturales.