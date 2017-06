PP pide que Semana Santa sea vacaciones y que Revilla no se ponga de perfil

Santander, 7 jun (EFE).- El grupo del PP en el Parlamento ha pedido hoy que se mantengan las vacaciones de Semana Santa en el calendario escolar y que se negocie el del próximo curso con todos los implicados, y además ha considerado que el presidente regional, Miguel Ángel Revilla, "no puede ponerse de perfil" en este tema.

"El presidente Revilla no puede ponerse de perfil con un tema tan importante como éste. No es de recibo que un partido con cinco diputados, como es su socio de gobierno, esté poniendo del revés la Educación, jugando con la conciliación de los padres y en definitiva creando un problema donde no lo había", ha dicho en una rueda de prensa la portavoz del PP en Educación, Mercedes Toribio.

Esta diputada ha insistido en que, aunque para Revilla sea "más importante mantener el sillón por encima de todo", no puede "permanecer callado" sobre el calendario escolar.

El PP rechaza el borrador de calendario escolar que la Consejería ha presentado para el curso 2017-2018, y que elimina las vacaciones de Semana Santa y Carnaval que, según la propuesta que se baraja, serán sustituidas por dos nuevos periodos vacacionales, de cinco días a finales de febrero y otros tantos en el mes de mayo.

Toribio cree que se trata de una "ocurrencia" que supone "cargarse" las tradiciones culturales, y ha advertido de que la mayoría de convenios colectivos recogen las vacaciones de Semana Santa y que la mayoría de las familias planifican sus vacaciones contando con esos días.

La diputada del PP ha criticado que el Gobierno se mantenga en su decisión de "seguir innovando" con el calendario escolar, "ignorando a las familias y a los alumnos".

Esta parlamentaria ha reprochado al consejero, Ramón Ruiz (PSOE), que haya "amasado en privado" el calendario escolar, que en junio, y con el curso a punto de terminar, aún no se sabe cómo va a quedar.

El PP ve en la propuesta de Educación para el calendario escolar "otro ejemplo de la precipitación, la improvisación, la prepotencia y la falta de diálogo y consenso con que funciona la Consejería".

Toribio asegura que con el calendario escolar, que ya el curso pasado se cambió para incluir una semana de vacaciones cada dos meses con los mismos días lectivos, en lo que se ha sido pionero es "en imposición".

Así, para esta diputada, Cantabria es "pionera en el caos en el sistema educativo y en ir a contracorriente" de las necesidades de los alumnos y las familias.

Después de un curso de implantación, el PP insiste en que el calendario escolar de Cantabria es "una mala copia" del de otros países europeos.

"En esos países las semanas de vacaciones no son de vacaciones. Son de actividades distintas en los centros, de viajes culturales, de salidas didácticas, de actividades, en definitiva, necesarias para la conciliación de la vida familiar y laboral", ha dicho Toribio.

Esta diputada se queja de que en Cantabria, sin embargo, "las familias se han visto en la necesidad de cambiar sus vacaciones, tirar de familiares o de buscar actividades a las que apuntar a sus hijos", dada "la insuficiencia" de las medidas adoptadas por la Consejería.

Así, ha advertido de que las actividades de conciliación comprometidas por la Consejería con la FAPA (Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos) se han organizado "en apenas siete u ocho colegios" de Cantabria.

"¿Y el resto de colegios públicos?, ¿y los centros concertados, que quedan automáticamente excluidos por el consejero de estas medidas?, ¿y la Cantabria rural totalmente abandonada en este tema?", se ha preguntado la diputada del PP.

Toribio subraya que lo único que han visto las familias con este calendario escolar han sido "los problemas que ha acarreado a la convivencia familiar" y "el agobio y estrés de los niños", por la "ruptura del ritmo de trabajo".

Por todo ello, el grupo del PP ha planteado una interpelación, para que el consejero de Educación la responda en el pleno del Parlamento del próximo lunes, para que explique los beneficios "reales" y "constatables" del nuevo calendario escolar.